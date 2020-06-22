Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной . "Мы больше не живем вместе", — написал Исхаков, отметив, что они сохраняют нормальные отношения и продолжают заботиться о детях.

Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей

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