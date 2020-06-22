Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиМуж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной . "Мы больше не живем вместе", — написал Исхаков, отметив, что они сохраняют нормальные отношения и продолжают заботиться о детях.
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«Мы больше не живем вместе»: муж Полины Гагариной подтвердил, что расстался с певицей

Телепрограмма09:02

Исхаков публично подтвердил расставание с Гагариной

Слово и Дело08:35

Официально. Исхаков объявил о разрыве с Гагариной

7Дней.ру09:00

Дмитрий Исхаков официально подтвердил расставание с Полиной Гагариной

Bimru.ru09:36

Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной

Вокруг ТВ08:36

«Мы больше не живем вместе»: Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной

Lisa.ru09:45

Муж Полиной Гагариной: «Мы больше не живем вместе, но продолжаем с любовью заботиться о наших детях»

StarHit.ru08:33
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Экономика

«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях

Получается, что «Победа» стала единственной авиакомпанией, которой Росавиация отказала в субсидиях.
Ведомости 09:15
Шоу-бизнес

Гарик Харламов сообщил о разводе с Кристиной Асмус

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с женой, актрисой Кристиной Асмус. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:29
4
Общество

Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве

Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
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Происшествия

Волейболист «Факела» устроил дорожный конфликт в Новой Москве

Волейболист "Факела" из Нового Уренгоя Александр Кимеров, привлекающийся к играм сборной России, устроил дорожный конфликт с водителем каршеринга в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета 09:42
14
Политика

Францию на параде Победы в Москве представит посол республики

Францию на параде Победы в Москве, который пройдет 24 июня, представит посол республики в России Пьер Леви.
Известия 10:15
Политика

Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
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Шоу-бизнес

Болельщиков возмутило фото беременной Кудрявцевой в белье

Российская гимнастка Яна Кудрявцева подверглась критики со стороны болельщиков после того, как опубликовала откровенные фотографии, находясь в положении.
Нева Спорт 07:33
Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
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Футбол

Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей

Газета.Ru 07:18
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Политика

Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
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Теннис

Джокович с семьей сдали тест на коронавирус

Первая ракетка мира Новак Джокович прибыл в Белград, где сдал тест на коронавирус, сообщает Sport Klub.
Газета.Ru 08:39
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Культура

Персонажи новых серий «Ну, погоди» останутся немыми

Уже в этом году "Союзмультфильм" готовится представить перезапуск классического мультфильма "Ну, погоди".
Комсомольская правда 06:45
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Политика

На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
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Происшествия

Экс-министра образования Дагестана приговорили к 4,5 годам колонии за коррупцию

Лефортовский суд Москвы приговорил экс-министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова к 4,5 годам колонии за взятку и растрату 88 млн рублей при строительстве школы в Каспийске.
Газета.Ru 10:31
Общество

Украина рассекретила архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

Служба безопасности Украины (СБУ) и Украинский институт национальной памяти (УИНП) рассекретили документы о строительстве Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и об аварии, произошедшей в апреле 1986 года, сообщает пресс-служба СБУ.
РБК 10:07
10
Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
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Кино

Вышел трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»

Российская газета 10:12
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Политика

Голикова рассказала об отношении Путина к снятию ограничений

Российский лидер Владимир Путин осторожно относится к снятию ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 09:26
2
Политика

В ПНС Ливии считают заявление президента Египта объявлением войны

Триполи, 21 июня 2020, 18:34 — REGNUM В Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии считают, что заявление президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси может рассматриваться в качестве объявления войны.
REGNUM вчера в 11:34
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, сколько актер выпил перед аварией

РИА Новости 08:43
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Происшествия

Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову

Российская газета 09:28
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Происшествия

Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену

Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
ТАСС 07:38
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Общество

ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
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Футбол

Погребняк приступил к полноценным тренировкам с «Уралом»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк приступил к тренировкам в общей группе команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Sport24.ru 09:59
Политика

Reuters: Кремль проследит за явкой на голосовании с помощью QR-кодов

Кремль попросил крупные российские компании прорекламировать среди их сотрудников предстоящее голосование по изменению Конституции, объяснив наиболее сложные моменты.
Компания 09:50
Происшествия

Житель Москвы погиб при попытке повесить портрет Сталина

64-летний житель Москвы захотел облагородить свой подъезд портретом Иосифа Сталина. За это пенсионер поплатился жизнью.
Вести.Ru 10:12
3
Происшествия

Адвокат сообщил, за что на Верзилова составили протокол

Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за нецензурную брань, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьёв.
RT на русском 07:51
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Политика

«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина

По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью.
Военное обозрение 08:39
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российская певица, композитор, актриса, модель. Представительница России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», занявшая второе место.
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