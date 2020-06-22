Шоу-бизнес
РИА НовостиМуж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной . "Мы больше не живем вместе", — написал Исхаков, отметив, что они сохраняют нормальные отношения и продолжают заботиться о детях.
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Экономика
«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях
Получается, что «Победа» стала единственной авиакомпанией, которой Росавиация отказала в субсидиях.
Ведомости 09:15
Шоу-бизнес
Гарик Харламов сообщил о разводе с Кристиной Асмус
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с женой, актрисой Кристиной Асмус. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:29
Общество
Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Происшествия
Волейболист «Факела» устроил дорожный конфликт в Новой Москве
Волейболист "Факела" из Нового Уренгоя Александр Кимеров, привлекающийся к играм сборной России, устроил дорожный конфликт с водителем каршеринга в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета 09:42
Политика
Францию на параде Победы в Москве представит посол республики
Францию на параде Победы в Москве, который пройдет 24 июня, представит посол республики в России Пьер Леви.
Известия 10:15
Политика
Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
Шоу-бизнес
Болельщиков возмутило фото беременной Кудрявцевой в белье
Российская гимнастка Яна Кудрявцева подверглась критики со стороны болельщиков после того, как опубликовала откровенные фотографии, находясь в положении.
Нева Спорт 07:33
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Политика
Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
Теннис
Джокович с семьей сдали тест на коронавирус
Первая ракетка мира Новак Джокович прибыл в Белград, где сдал тест на коронавирус, сообщает Sport Klub.
Газета.Ru 08:39
Культура
Персонажи новых серий «Ну, погоди» останутся немыми
Уже в этом году "Союзмультфильм" готовится представить перезапуск классического мультфильма "Ну, погоди".
Комсомольская правда 06:45
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Происшествия
Экс-министра образования Дагестана приговорили к 4,5 годам колонии за коррупцию
Лефортовский суд Москвы приговорил экс-министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова к 4,5 годам колонии за взятку и растрату 88 млн рублей при строительстве школы в Каспийске.
Газета.Ru 10:31
Общество
Украина рассекретила архивы об аварии на Чернобыльской АЭС
Служба безопасности Украины (СБУ) и Украинский институт национальной памяти (УИНП) рассекретили документы о строительстве Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и об аварии, произошедшей в апреле 1986 года, сообщает пресс-служба СБУ.
РБК 10:07
Происшествия
ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области
Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
Кино
Вышел трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»
Российская газета 10:12
Политика
Голикова рассказала об отношении Путина к снятию ограничений
Российский лидер Владимир Путин осторожно относится к снятию ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 09:26
Политика
В ПНС Ливии считают заявление президента Египта объявлением войны
Триполи, 21 июня 2020, 18:34 — REGNUM В Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии считают, что заявление президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси может рассматриваться в качестве объявления войны.
REGNUM вчера в 11:34
Происшествия
Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову
Российская газета 09:28
Происшествия
Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену
Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
ТАСС 07:38
Общество
ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
Футбол
Погребняк приступил к полноценным тренировкам с «Уралом»
Нападающий «Урала» Павел Погребняк приступил к тренировкам в общей группе команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Sport24.ru 09:59
Политика
Reuters: Кремль проследит за явкой на голосовании с помощью QR-кодов
Кремль попросил крупные российские компании прорекламировать среди их сотрудников предстоящее голосование по изменению Конституции, объяснив наиболее сложные моменты.
Компания 09:50
Происшествия
Житель Москвы погиб при попытке повесить портрет Сталина
64-летний житель Москвы захотел облагородить свой подъезд портретом Иосифа Сталина. За это пенсионер поплатился жизнью.
Вести.Ru 10:12
Происшествия
Адвокат сообщил, за что на Верзилова составили протокол
Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за нецензурную брань, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьёв.
RT на русском 07:51
Политика
«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью.
Военное обозрение 08:39