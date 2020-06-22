Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиМуж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной . "Мы больше не живем вместе", — написал Исхаков, отметив, что они сохраняют нормальные отношения и продолжают заботиться о детях.
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«Мы больше не живем вместе»: муж Полины Гагариной подтвердил, что расстался с певицей

Телепрограмма09:02

Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной

Вокруг ТВ08:36

Официально. Исхаков объявил о разрыве с Гагариной

7Дней.ру09:00

Дмитрий Исхаков официально подтвердил расставание с Полиной Гагариной

Bimru.ru09:36

«Мы больше не живем вместе»: Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной

Lisa.ru09:45

Исхаков публично подтвердил расставание с Гагариной

Слово и Дело08:35

Муж Полины Гагариной: «Мы больше не живем вместе, но продолжаем с любовью заботиться о наших детях»

StarHit.ru08:33
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус

Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
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Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Lenta.ru 06:36
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Общество

В России ввели бесплатное питание школьников с 1 по 4 класс

Правительство России ввело бесплатное горячее питание для всех категорий школьников с 1-го по 4 класс.
Lenta.ru 12:09
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Кино

Федор Добронравов объяснил перенос съемок «Сватов» на 2021 год

Evo-rus.com 04:01
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Общество

ФБК: Власти потратят на парад Победы в Москве почти миллиард рублей

Власти потратят на парад Победы в Москве почти миллиард рублей, - сообщает Фонд борьбы с коррупцией со ссылкой на данные сайта госзакупок.
Эхо Москвы 11:33
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студента-медика в Волгограде

REGNUM 05:30
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Происшествия

В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции

На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.
Газета.Ru 11:26
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Происшествия

Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку

Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, сколько актер выпил перед аварией

РИА Новости 08:43
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Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
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Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:25
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Общество

ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Происшествия

В Петербурге задержали молодых людей, избивших музыканта и его жену

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 18:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали четырех молодых людей, напавших на уличного музыканта и его беременную жену под предлогом расхождения в музыкальных вкусах.
REGNUM 11:19
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Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
Известия 07:06
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Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
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Общество

Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России

Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.
Интерфакс 09:07
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Происшествия

В больнице Севастополя разгромил палату пациент с коронавирусом

Пациент с подтвержденным коронавирусом ночью устроил погром в палате инфекционной больницы Севастополя, сообщила в понедельник пресс-служба правительства города.
ТАСС 11:35
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Политика

Трамп назвал единственное условие встречи с Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что если у него и состоится встреча с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, то только для обсуждения его «мирного ухода из власти».
RT на русском 10:59
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Происшествия

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
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Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета 05:44
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Армия и оружие

Три типа комплексов «Панцирь» пройдут по Красной площади 24 июня

Зрители парада Победы 24 июня смогут увидеть три типа зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" на Красной площади.
ТАСС 10:49
Авто

Кроссовер Kia Seltos обзаведется электрической версией

Не исключено, что Seltos EV получит сразу две версии – стандартную и "дальнобойную", которой достанутся 184-сильный электромотор от седана Elantra EV и более емкий аккумулятор на 56,5 кВт*ч с запасом хода до 500 км. Производство электрического "Сэлтоса" для китайского рынка планируется начать уже в августе текущего года.
Автоновости дня 20 июня в 05:01
Общество

Полиция установила причастных к афере для голосования по Конституции

Московская полиция установила круг лиц, которые причастны к афере с сим-картами для голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:24
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Фигурное катание

Евгения Медведева призналась, что периодически её подводят нервы

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане россиянка Евгения Медведева призналась, что иногда нервничает, выходя на лёд.
Чемпионат 08:54
Общество

Голикова считает МРОТ недостаточным

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала недостаточным минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Коммерсантъ 09:30
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Политика

Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
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Происшествия

В Пензе нашли пропавшего шестилетнего мальчика

ТАСС 11:53
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Политика

Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее

По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству, политическая система очень персонифицирована в настоящее время, поэтому преследуется цель построения системы конституционных органов власти, чтобы политическая система была более устойчивой.
Газета.Ru 03:04
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Общество

В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России

Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом.
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российская певица, композитор, актриса, модель. Представительница России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», занявшая второе место.
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