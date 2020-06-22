Шоу-бизнес
Газета.RuМуж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака. По словам мужа артистки, они расстались мирно и больше не живут вместе. В начале июня фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал расставание с певицей Полиной Гагариной.
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Киберспорт
Анонсировали Sniper: Ghost Warrior Contracts 2
Польская студия CI Games анонсировала Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Шутер выйдет осенью 2020 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Cyber.sports.ru 09:48
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Общество
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:26
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости вчера в 07:40
Политика
Валерий Рашкин попросил Генпрокуратуру проверить законность розыгрыша призов во время голосования
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокуратуру, руководителей Центризбиркома и Мосгоризбиркома проверить законность розыгрыша призов во время голосования по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 12:32
Происшествия
На трассе в Башкирии столкнулись автобус, бензовоз и легковушка
Столкновение легкового автомобиля, автобуса и бензовоза привело к гибели женщины на трассе в Башкирии.
ТАСС 12:20
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Кино
Драма «Уроки фарси» будет показана в более 50 странах мира
В Германии прокат картины стартует 24 сентября 2020 года.
Кинобизнес сегодня 04:20
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Происшествия
Больной коронавирусом разгромил бокс в севастопольской инфекционке
В Севастополе пациент с коронавирусом разгромил палату в новом инфекционном модуле.
ForPost 08:39
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет отношений.
Газета.Ru 12:15
Общество
Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
Общество
Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников. Об этом сообщили в правительстве.
RT на русском 11:38
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
Футбол
Появилось фото новой формы «Барселоны»
Metaratings 06:24
Культура
Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли на февраль 2021 года
Церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» состоится в феврале 2021 года. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщается на сайте премии.
Известия 13:29
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
Российская газета 03:26
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Политика
Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
Моя Москва.онлайн 11:19
Гаджеты
Apple показала iOS 14. Виджеты, App Library и новая Siri
Новая операционная система станет ещё более удобной, благодаря функциям App Library и Виджетам.
ITZine.ru 13:24
Происшествия
Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM 10:54