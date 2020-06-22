Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuМуж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака. По словам мужа артистки, они расстались мирно и больше не живут вместе. В начале июня фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал расставание с певицей Полиной Гагариной.
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Дмитрий Исхаков официально подтвердил расставание с Полиной Гагариной

Bimru.ru09:36

«Мы больше не живем вместе»: Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной

Lisa.ru09:45

Официально. Исхаков объявил о разрыве с Гагариной

7Дней.ру09:00

«Мы больше не живем вместе»: муж Полины Гагариной подтвердил, что расстался с певицей

Телепрограмма09:02

Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной

Вокруг ТВ08:36

Исхаков публично подтвердил расставание с Гагариной

Слово и Дело08:35

Муж Полины Гагариной: «Мы больше не живем вместе, но продолжаем с любовью заботиться о наших детях»

StarHit.ru08:33
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
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Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

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Валерий Рашкин попросил Генпрокуратуру проверить законность розыгрыша призов во время голосования

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокуратуру, руководителей Центризбиркома и Мосгоризбиркома проверить законность розыгрыша призов во время голосования по поправкам в Конституцию.
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Происшествия

На трассе в Башкирии столкнулись автобус, бензовоз и легковушка

Столкновение легкового автомобиля, автобуса и бензовоза привело к гибели женщины на трассе в Башкирии.
ТАСС 12:20
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
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В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
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Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

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В Германии прокат картины стартует 24 сентября 2020 года.
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Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Больной коронавирусом разгромил бокс в севастопольской инфекционке

В Севастополе пациент с коронавирусом разгромил палату в новом инфекционном модуле.
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Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет отношений.
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Общество

Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве

Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
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Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Lenta.ru 06:36
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Общество

Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников. Об этом сообщили в правительстве.
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Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
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Появилось фото новой формы «Барселоны»

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Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли на февраль 2021 года

Церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» состоится в феврале 2021 года. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщается на сайте премии.
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В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

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В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
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Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

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Apple показала iOS 14. Виджеты, App Library и новая Siri

Новая операционная система станет ещё более удобной, благодаря функциям App Library и Виджетам.
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