Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака. По словам мужа артистки, они расстались мирно и больше не живут вместе. В начале июня фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал расставание с певицей Полиной Гагариной.

Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей

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