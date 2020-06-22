Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuМуж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака. По словам мужа артистки, они расстались мирно и больше не живут вместе. В начале июня фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал расставание с певицей Полиной Гагариной.
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Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной

Вокруг ТВ08:36

«Мы больше не живем вместе»: Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной

Lisa.ru09:45

Официально. Исхаков объявил о разрыве с Гагариной

7Дней.ру09:00

Дмитрий Исхаков официально подтвердил расставание с Полиной Гагариной

Bimru.ru09:36

«Мы больше не живем вместе»: муж Полины Гагариной подтвердил, что расстался с певицей

Телепрограмма09:02

Исхаков публично подтвердил расставание с Гагариной

Слово и Дело08:35

Муж Полины Гагариной: «Мы больше не живем вместе, но продолжаем с любовью заботиться о наших детях»

StarHit.ru08:33
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
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С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

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Apple представила новую операционную систему iOS 14

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Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
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Недавно Оксана Самойлова рассказала о проблемах сына со здоровьем своим подписчикам в социальной сети Instagram.
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Умер режиссер фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер

Режиссер фильмов о "Бэтмене" Джоэл Шумахер скончался в США в возрасте 80 лет, сообщает издание Variety.
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Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
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В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

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В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы

Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
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Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac

Apple отказалась от процессоров Intel в своих компьютерах.
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В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
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Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
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Алексей Учитель завершил съемки фильма о Викторе Цое

Режиссер Алексей Учитель объявил, что со своей командой он завершает съемки фильма «Цой», передает ТАСС.
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Вышел первый трейлер сериала «Основание» по книгам Айзека Азимова

Проект выйдет на Apple TV + в 2021 году В Сети появился дебютный трейлер сериала "Основание" по романам Айзека Азимова.
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Известная актриса Мария Порошина воспитывает уже пятерых детей. Недавно она показала первый снимок своего младшего сына.
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В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек

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