Происшествия
ИзвестияМуж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Как сообщают СМИ, Гуськов рассказал, что Вележева летела в Тель-Авив на гастроли. Самолет должен был вылететь в 7:55 утра, однако рейс задержали, из-за чего пассажирам пришлось несколько раз заходить и выходить из самолета. Гуськов подчеркнул, что Вележева была в трезвом состоянии.
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с чего всё началось
Актриса Лидия Вележева о дебоше: «Я человек не пьющий, а меня высадили из самолета за вопрос о задержке рейса»
Лидия Вележева должна была лететь на гастроли с театром, но, похоже, что включила звезду раньше времени. Когда самолет готовился к взлету, актриса отказалась пристегнуться и поднять спинку кресла.Комсомольская правда08:38
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Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Происшествия
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Общество
Twitter решил запретить политическую рекламу
Администрация социальной сети Twitter решила запретить всю политическую рекламу на своей платформе.
Энергетика
«Транснефть» начала платить компенсации за грязную нефть
Ранее о компенсациях удалось договориться только одному грузоотправителю – казахстанскому «Казтрансойлу», рассказал ее представитель: «Мы сдали в Самаре примерно 600 000 т нефти чистыми в начале мая и получили аналогичный объем в Усть-Луге уже с превышением вредных примесей».
Игры
Возвращение на Тедас: Dragon Age 4 выйдет в 2022 году
Новая игра в серии Dragon Age выйдет не раньше апреля 2022 года.
Технологии
Представлен дрон DJI Mavic Mini, который не нужно регистрировать
Компания DJI провела презентацию своего нового дрона, сообщения о котором появлялись задолго до презентации.
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
Политика
Болгария не выдала визу российскому дипломату
Власти Болгарии отказались выдать визу гражданину России, который должен был занять пост военного атташе в посольстве России в Софии.
Политика
Болтона вызвали на допрос в Конгресс США
Демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали на слушания в рамках импичмента главы американского государства Дональда Трампа его бывшего советника Джона Болтона, сообщили СМИ.
Политика
Путин сообщил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
Происшествия
Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми
В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Кино
Федор Добронравов рассказал о скором выходе седьмого сезона «Сватов»
Актер Федор Добронравов сообщил о скором выходе седьмого сезона «Сватов». Об этом пишет интернет-издание «Культуромания».
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала трогательные снимки своих внуков
Мать рэпера Тимати показала внуков на своей странице в Instagram. Также Симона Юнусова ответила на интересующие подписчиков вопросы.
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Здоровье
Названы продукты, запускающие воспаление в организме
Воспалительные процессы могут возникать в организме, в том числе, и из-за некоторых продуктов питания, утверждают зарубежные медики.
Футбол
Зенит — Томь 4:0
Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над томской «Томью» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
Гаджеты
Нашли чем испугать. Honor дразнит новыми умными часами
Подшефный Huawei бренд Honor начал морально готовить своих поклонников к выпуску новых умных часов.
Происшествия
Московский ученик открыл стрельбу в школе
Ученик одной из московских школ пришел на занятия с пистолетом и начал стрелять, сообщает Telergam-канал «112».
Армия и оружие
США не поверили в способность России создать новые бомбардировщики
Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.
Общество
РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.