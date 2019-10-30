Происшествия

ИзвестияИзвестияМуж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Как сообщают СМИ, Гуськов рассказал, что Вележева летела в Тель-Авив на гастроли. Самолет должен был вылететь в 7:55 утра, однако рейс задержали, из-за чего пассажирам пришлось несколько раз заходить и выходить из самолета. Гуськов подчеркнул, что Вележева была в трезвом состоянии.
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с чего всё началось

Актриса Лидия Вележева о дебоше: «Я человек не пьющий, а меня высадили из самолета за вопрос о задержке рейса»

Лидия Вележева должна была лететь на гастроли с театром, но, похоже, что включила звезду раньше времени. Когда самолет готовился к взлету, актриса отказалась пристегнуться и поднять спинку кресла.
Комсомольская правда08:38

Подробнее о событии

Муж Вележевой объяснил ее «дебош» в самолете действием снотворного

РБК16:01

Дебош в вылетавшем из Москвы самолете устроила актриса Вележева

РЕН ТВ06:56

СМИ: экспертиза выявила 0,43 промилле алкоголя в крови Вележевой

Московский Комсомолец11:47

Актриса Лидия Вележева о дебоше: «Я человек не пьющий, а меня высадили из самолета за вопрос о задержке рейса»

Комсомольская правда08:38

Актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту рейса Москва - Тель-Авив

ТАСС07:18

Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете

РИА Новости10:14

«Просто безобразие»: Вележева о конфликте на борту рейса «Москва — Тель-Авив»

Пятый канал12:35
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Происшествия

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

Уралинформбюро 08:41
Происшествия

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Lenta.ru 16:50
Общество

Twitter решил запретить политическую рекламу

Администрация социальной сети Twitter решила запретить всю политическую рекламу на своей платформе.
REGNUM 16:43
Энергетика

«Транснефть» начала платить компенсации за грязную нефть

Ранее о компенсациях удалось договориться только одному грузоотправителю – казахстанскому «Казтрансойлу», рассказал ее представитель: «Мы сдали в Самаре примерно 600 000 т нефти чистыми в начале мая и получили аналогичный объем в Усть-Луге уже с превышением вредных примесей».
Ведомости 10:22
Игры

Возвращение на Тедас: Dragon Age 4 выйдет в 2022 году

Новая игра в серии Dragon Age выйдет не раньше апреля 2022 года.
REGNUM 08:32
Хоккей

«Ак Барс» победил «Адмирал», став лидером чемпионата КХЛ

Вести.Ru 15:09
Технологии

Представлен дрон DJI Mavic Mini, который не нужно регистрировать

Компания DJI провела презентацию своего нового дрона, сообщения о котором появлялись задолго до презентации.
Astera 14:08
Армия и оружие

РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике

Российская газета 03:01
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° вчера в 11:53
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Политика

Болгария не выдала визу российскому дипломату

Власти Болгарии отказались выдать визу гражданину России, который должен был занять пост военного атташе в посольстве России в Софии.
РБК 15:50
Политика

Болтона вызвали на допрос в Конгресс США

Демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали на слушания в рамках импичмента главы американского государства Дональда Трампа его бывшего советника Джона Болтона, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 16:50
Политика

Путин сообщил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
Газета.Ru 15:19
Происшествия

Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми

В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия 16:35
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 11:34
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Кино

Федор Добронравов рассказал о скором выходе седьмого сезона «Сватов»

Актер Федор Добронравов сообщил о скором выходе седьмого сезона «Сватов». Об этом пишет интернет-издание «Культуромания».
Подмосковье Сегодня 10:03
Шоу-бизнес

Мать Тимати показала трогательные снимки своих внуков

Мать рэпера Тимати показала внуков на своей странице в Instagram. Также Симона Юнусова ответила на интересующие подписчиков вопросы.
Дни24 00:35
Происшествия

СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Известия 07:44
Здоровье

Названы продукты, запускающие воспаление в организме

Воспалительные процессы могут возникать в организме, в том числе, и из-за некоторых продуктов питания, утверждают зарубежные медики.
Волгоградская правда вчера в 22:02
Происшествия

Пожар в жилом доме в Ленобласти унес жизни четырех человек

АБН 04:02
Футбол

Зенит — Томь 4:0

Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над томской «Томью» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
RT на русском 14:48
Гаджеты

Нашли чем испугать. Honor дразнит новыми умными часами

Подшефный Huawei бренд Honor начал морально готовить своих поклонников к выпуску новых умных часов.
iXBT.com 14:12
Происшествия

Московский ученик открыл стрельбу в школе

Ученик одной из московских школ пришел на занятия с пистолетом и начал стрелять, сообщает Telergam-канал «112».
Lenta.ru 05:20
Армия и оружие

США не поверили в способность России создать новые бомбардировщики

Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.
Ferra вчера в 10:39
Общество

РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости вчера в 18:55
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Лидия Вележева
Актриса
Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая, общественный и политический деятель. Член Общественной палаты Российской Федерации 5-го созыва с 18 февраля 2014 года. Член Генерального совета партии «Единая Россия».
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