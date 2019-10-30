Лидия Вележева должна была лететь на гастроли с театром, но, похоже, что включила звезду раньше времени. Когда самолет готовился к взлету, актриса отказалась пристегнуться и поднять спинку кресла.

с чего всё началось

Как сообщают СМИ, Гуськов рассказал, что Вележева летела в Тель-Авив на гастроли. Самолет должен был вылететь в 7:55 утра, однако рейс задержали, из-за чего пассажирам пришлось несколько раз заходить и выходить из самолета. Гуськов подчеркнул, что Вележева была в трезвом состоянии.

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Происшествия Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Происшествия Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.

Общество Twitter решил запретить политическую рекламу Администрация социальной сети Twitter решила запретить всю политическую рекламу на своей платформе.

Энергетика «Транснефть» начала платить компенсации за грязную нефть Ранее о компенсациях удалось договориться только одному грузоотправителю – казахстанскому «Казтрансойлу», рассказал ее представитель: «Мы сдали в Самаре примерно 600 000 т нефти чистыми в начале мая и получили аналогичный объем в Усть-Луге уже с превышением вредных примесей».

Политика Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.

Политика Болгария не выдала визу российскому дипломату Власти Болгарии отказались выдать визу гражданину России, который должен был занять пост военного атташе в посольстве России в Софии.

Политика Болтона вызвали на допрос в Конгресс США Демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали на слушания в рамках импичмента главы американского государства Дональда Трампа его бывшего советника Джона Болтона, сообщили СМИ.

Шоу-бизнес Мать Тимати показала трогательные снимки своих внуков Мать рэпера Тимати показала внуков на своей странице в Instagram. Также Симона Юнусова ответила на интересующие подписчиков вопросы.

Футбол Зенит — Томь 4:0 Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над томской «Томью» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

Происшествия Московский ученик открыл стрельбу в школе Ученик одной из московских школ пришел на занятия с пистолетом и начал стрелять, сообщает Telergam-канал «112».