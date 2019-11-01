Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruМуж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки. Об этом сообщает телеканал Piter.TV. Чернышев появился на публике в спектакле на льду «Руслан и Людмила» 31 октября.
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