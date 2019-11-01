Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruМуж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки. Об этом сообщает телеканал Piter.TV. Чернышев появился на публике в спектакле на льду «Руслан и Людмила» 31 октября.
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Изможденный муж Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике после новости о болезни актрисы

StarHit.ru07:00

Муж Анастасии Заворотнюк вместе с Татьяной Навкой вышел на лед в Петербурге

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Муж Анастасии Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике

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Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции в Петербурге

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Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева

КП - Санкт-Петербургвчера в 15:14
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Муж умирающей Заворотнюк предстал перед журналистами

Вести.UZ09:58
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Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета

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Пётр Чернышёв
Фигурист
Советский, российский, а позже американский фигурист, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырёх континентов в танцах на льду. По окончании спортивной карьеры работает тренером и хореографом.
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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