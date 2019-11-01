Шоу-бизнес
Lenta.ruМуж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки. Об этом сообщает телеканал Piter.TV. Чернышев появился на публике в спектакле на льду «Руслан и Людмила» 31 октября.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева
КП - Санкт-Петербург31 октября в 15:14
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 00:14, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 00:14, Ашберн
Происшествия
Полиция Якутии выяснит, зачем пилот Ан-24 посадил за штурвал девушку
РЕН ТВ вчера в 08:17
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Экономика
Bloomberg узнал о разрешении наследного принца на IPO Saudi Aramco
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд дал окончательный «зеленый свет» на проведение первичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco, которая считается крупнейшей нефтяной компаний в мире.
РБК вчера в 21:26
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия 31 октября в 20:14
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия вчера в 11:15
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала лицо сына
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 вчера в 09:59
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 18:32
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 10:00
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Шоу-бизнес
BTS, Ольга Бузова, Анатолий Цой: хэллоуин 2019 и самые яркие видео звезд в TikTok
Хэллоуин традиционно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября и в первую очередь запоминается яркими образами.
Popcake вчера в 10:42
Происшествия
Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке
На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.
Lenta.ru вчера в 22:05
Политика
Глава партии «Слуга народа» решил покинуть пост из-за секс-скандала
Глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, депутат от президентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко объявил о том, что покидает свой пост, на своей странице в "Фейсбуке".
РЕН ТВ вчера в 13:48
Общество
Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни
Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал.
Телеканал 360° вчера в 04:49
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара-1.2»
Известия вчера в 20:15
Авто
Некоторым российским водителям установят штрафы с 1 ноября
Некоторых российских водителей с 1 ноября 2019 года ждет довольно серьезное изменение в работе.
Общественная электронная газета вчера в 02:24
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла после слов президента Франции Эммануэля Макрона об «украинских бандах».
RT на русском вчера в 22:05
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс вчера в 14:21
Спорт
Первый день BlizzCon 2019: анонс Diablo 4 и Overwatch 2
На первом дне мероприятия уже показали немало: анонсировали Diablo IV и Overwatch 2. Об остальных анонсах и деталях фестиваля вы можете узнать в нашем материале.
Dota2.ru вчера в 17:53
Технологии
Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России
Вечерняя Москва вчера в 03:08
Происшествия
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
В департаменте образования Ненецкого автономного округа рассказали, что мальчик, убитый накануне в детском саду, был не единственным ребенком в семье.
РИА Новости вчера в 02:51
Шоу-бизнес
Лобода исполнила зажигательный танец в бикини
Певица наслаждается отпуском в ОАЭ Сегодня на странице Светланы Лободы в "Инстаграме" появилось новое весьма откровенное видео.
WomanHit.ru вчера в 11:50
Происшествия
В СИЗО найден мертвым убийца женщины на детской площадке в Подмосковье
Daily Storm вчера в 06:44
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
Народные новости 31 октября в 04:06
Армия и оружие
Kresy (Польша): США хотят выполнять свои обязательства в отношении стран Балтии руками польской армии (Kresy.pl)
Какой американские аналитики видят роль польской армии В упомянутом докладе говорится, что россияне должны осознавать: "за неспровоцированную агрессию против НАТО им придется заплатить высокую цену, в том числе они могут лишиться Калининградской области".
ИноСМИ вчера в 11:07
Армия и оружие
ВВС Израиля начали обстрел позиций боевиков в секторе Газа
Израильская авиация начала обстрел объектов боевиков в секторе Газа после того, как с территории анклава были выпущены ракеты, сообщила армейская пресс-служба.
РИА Новости вчера в 19:52
Происшествия
Военный в Бурятии спас семью из пожара
Военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа спас семью, включая двух малолетних детей, из пожара в частном доме в республике Бурятия.
RT на русском вчера в 23:31
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru вчера в 07:04