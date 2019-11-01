Шоу-бизнес
Ugpressa.ruМуж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
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Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева
КП - Санкт-Петербургвчера в 15:14
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 18:01, Вашингтон
Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:27
Футбол
Аутсайдер чемпионата Франции «Дижон» обыграл «ПСЖ»
«Дижон» на своем поле принимал «ПСЖ» в матче 12-го тура чемпионата Франции.
Sportbox.RU 17:40
Общество
«Лента» закроет неприбыльные магазины в Петербурге
Руководство сети гипермаркетов «Лента» сообщило о возможном закрытии части неприбыльных гипер- и супермаркетов в Петербурге и других регионах России.
Невские Новости 11:26
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
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Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади «порождением США»
Убитый глава ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади является порождением США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 16:30
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
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Lockheed Martin порезал первую сталь для кораблей Саудовской Аравии
Sudostroenie.info 30 октября в 08:28
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Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
КП - Калининград 11:52
Армия и оружие
Из Омска отправили в войска первую партию модернизированных Т-80БВМ
Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») отправил в ВС России первую партию модернизированных танков Т-80БВМ.
ТК Звезда 03:10
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Директора Физического института РАН задержали по делу о контрабанде
Директор Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) Николай Колачевский был задержан 30 октября в связи с делом в хищении.
Индикатор вчера в 06:03
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° вчера в 12:57
Финансы
Госдолг США достиг рекордных $23 трлн
Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.
РБК 17:46
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую зиму
Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.
Коммерсантъ 10:34
Политика
Демократ Бето О’Рурк выбыл из борьбы за пост президента США
Бето О'Рурк сообщил, что выбывает из борьбы за номинацию Демократической партии в президенты США.
РИА Новости 17:49
Культура
Мартиросян прокомментировал заявление Светлакова о цензуре их шоу
News.ru вчера в 09:59
Армия и оружие
На Балтике и Дальнем Востоке установили РЛС «Подсолнух»
Новые радиолокационные станции "Подсолнух" развёрнуты и запущены на территориях Дальнего Востока и Балтики — дополнительно к появившейся ранее на Каспии.
Life.ru 30 октября в 03:37
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Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
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Blizzard анонсировала Overwatch 2
Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.
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МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
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Космос
Caterpillar отправит на Луну автономные машины для добычи ресурсов
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Политика
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МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК 17:36
Происшествия
Момент посадки SSJ100 с отказавшим двигателем в Тюмени попал на видео
В пятницу вечером авиакомпания "Ямал" сообщила РИА Новости, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку в аэропорту Тюмени из-за сбоя в работе турбины и отказа левого двигателя.
РИА Новости 14:00
Политика
Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине
На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
РЕН ТВ 14:41
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Футбол
Блогер Евгений Савин подписал контракт с белорусским «Арсеналом»
Автор видеоблога «Красава» и бывший футболист Евгений Савин подписал контракт с дзержинским «Арсеналом».
Евро-футбол.ру 09:19