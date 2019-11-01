Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиМуж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV. В четверг 31 октября в Петербурге состоялась премьера ледового мюзикла Татьяны Навки "Руслан и Людмила", одну из главных ролей в котором исполняет Чернышев.
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Фигурист
Советский, российский, а позже американский фигурист, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырёх континентов в танцах на льду. По окончании спортивной карьеры работает тренером и хореографом.
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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