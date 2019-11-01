Шоу-бизнес

WomanHit.ruWomanHit.ruМуж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет

Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
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Муж Анастасии Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике

7Дней.ру03:00

«Все понимают, какой у него стресс»: менеджер Разумовский высказался о Чернышеве

Телепрограмма06:35

Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции в Петербурге

АиФ Санкт-Петербург03:48

Муж Анастасии Заворотнюк вместе с Татьяной Навкой вышел на лед в Петербурге

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Изможденный муж Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике после новости о болезни актрисы

StarHit.ru07:00

Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции в Петербурге

Piter.tv02:41

Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева

КП - Санкт-Петербургвчера в 15:14
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Муж умирающей Заворотнюк предстал перед журналистами

Вести.UZ09:58
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Пётр Чернышёв
Фигурист
Советский, российский, а позже американский фигурист, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырёх континентов в танцах на льду. По окончании спортивной карьеры работает тренером и хореографом.
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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