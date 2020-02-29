Трагедия на вечеринке унесла жизни трех человек. Екатерина Диденко известна миллионам людей как «аптечный ревизорро».

Муж известного блогера Екатерины Диденко погиб на ее день рождения

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Общество Абэ призвал жителей Японии прекратить массово скупать туалетную бумагу Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал население страны не подвергаться ажиотажу по скупке туалетной бумаги с прилавков магазинов на фоне распространения коронавирусной инфекции, так как информация о нехватке этого товара в стране не соответствует действительности.

Кино Во Франции вручили награды кинопремии «Сезар» Новый фильм Полански был номинирован на премию «Сезар» сразу в 12 номинациях — это результаты голосования 4313 членов французской киноакадемии, что вызвало большую полемику в обществе и критику со стороны французских феминистских организаций.

Политика Путин и Рухани обсудили ситуацию в Идлибе Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани обсудили ситуацию в Идлибе, заявив о необходимости полной реализации астанинских договорённостей.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.