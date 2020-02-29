Общество

Wday.ruWday.ruМуж известного блогера Екатерины Диденко погиб на ее день рождения

Трагедия на вечеринке унесла жизни трех человек. Екатерина Диденко известна миллионам людей как «аптечный ревизорро».
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин был удален в гостевом матче 20-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

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Свыше 20 российских СМИ вошли в объединение «Синдикат-100»

На сайте "Новой газеты" отмечается, что в "синдикат" вошли 25 СМИ, среди них "Бумага", "Дождь", "Кавказский узел", "Новая газета", "Такие дела", "Эхо Москвы", "Медуза" и другие.
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Во Франции вручили награды кинопремии «Сезар»

Новый фильм Полански был номинирован на премию «Сезар» сразу в 12 номинациях — это результаты голосования 4313 членов французской киноакадемии, что вызвало большую полемику в обществе и критику со стороны французских феминистских организаций.
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

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Миссию NASA к астероиду Психея запустит Falcon Heavy

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Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани обсудили ситуацию в Идлибе, заявив о необходимости полной реализации астанинских договорённостей.
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Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

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Пилот разбившегося в Астраханской области вертолета погиб

По данным ГУ МЧС по региону, найден пилот, он погиб. Отмечается, что вертолет упал в труднодоступном месте.
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