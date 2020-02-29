Общество
Wday.ruМуж известного блогера Екатерины Диденко погиб на ее день рождения
Трагедия на вечеринке унесла жизни трех человек. Екатерина Диденко известна миллионам людей как «аптечный ревизорро».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Россияне жестко раскритиковали блогершу Диденко из-за смертельной вечеринки в бане
Московский Комсомолец10:49
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:46, Ашберн
Футбол
Зенит — Локомотив 0:0 (Перерыв)
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин был удален в гостевом матче 20-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Политика
США договорились о мире с «Талибаном»
США и афганское радикальное движение «Талибан» договорились о мире. Церемония прошла в Дохе, сообщает ТАСС.
Политика
Власти Украины отказались от празднования Дня Победы 9 мая
Общество
Абэ призвал жителей Японии прекратить массово скупать туалетную бумагу
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал население страны не подвергаться ажиотажу по скупке туалетной бумаги с прилавков магазинов на фоне распространения коронавирусной инфекции, так как информация о нехватке этого товара в стране не соответствует действительности.
Общество
Свыше 20 российских СМИ вошли в объединение «Синдикат-100»
На сайте "Новой газеты" отмечается, что в "синдикат" вошли 25 СМИ, среди них "Бумага", "Дождь", "Кавказский узел", "Новая газета", "Такие дела", "Эхо Москвы", "Медуза" и другие.
Кино
Во Франции вручили награды кинопремии «Сезар»
Новый фильм Полански был номинирован на премию «Сезар» сразу в 12 номинациях — это результаты голосования 4313 членов французской киноакадемии, что вызвало большую полемику в обществе и критику со стороны французских феминистских организаций.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Космос
Миссию NASA к астероиду Психея запустит Falcon Heavy
Шоу-бизнес
Муцениеце посвятила грустное стихотворение разводу с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце тяжело переживает расставание с супругом Павлом Прилучным.
Происшествия
Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении
Во время концерта "Легенды 80-х и 90-х", где певица выступала в качестве специального гостя, произошла потасовка.
Игры
DOOM Eternal будет поддерживать до тысячи FPS
Движок id Tech 7, на котором сделан Doom Eternal, сможет выдавать до тысячи кадров в секунду.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Ивлеевой рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз
Рэпер Элджей впервые выложил в Сеть фотографию, на которой поклонники увидели его глаза без белых линз.
Политика
Путин и Рухани обсудили ситуацию в Идлибе
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани обсудили ситуацию в Идлибе, заявив о необходимости полной реализации астанинских договорённостей.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Политика
Тимошенко заявила о сознательном уничтожении Украины
Авто
В России под налог на роскошь попали Honda и Mazda
Армия и оружие
Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео
Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Здоровье
В Грузии зафиксирован второй случай заражения коронавирусом
Второй случай заражения новым коронавирусом выявлен медиками в Грузии.
Армия и оружие
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Финансы
Официальный курс евро вырос на 2 рубля
Официальный курс евро у рублю, установленный Центробанком на выходные, вырос более чем на 2 рубля.
Происшествия
Пилот разбившегося в Астраханской области вертолета погиб
По данным ГУ МЧС по региону, найден пилот, он погиб. Отмечается, что вертолет упал в труднодоступном месте.
Здоровье
Почти половина заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
Число умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом типа 2019-nCoV, на территории Китая достигло 2774, ранее сообщалось о 2770.
Авто
Покупателям отечественных машин хотят дать льготы: цена должна быть не выше 1 млн рублей
Продажи новых легковых и лёгких коммерческих машин в РФ в 2019 году сократились на 2,3% до 1 759 532 экземпляров.
Происшествия
Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.