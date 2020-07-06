Общество

ВедомостиВедомостиМуж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального

Навальный 27 февраля опубликовал расследование, в котором утверждается, что Удодову принадлежали шесть квартир в жилом комплексе в Нью-Йорке. Связан ли иск с этой публикацией, пока неизвестно. Удодов – муж сестры российского премьер-министра Михаила Мишустина Наталии Стениной.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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