Общество

ВедомостиВедомостиМуж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального

Навальный 27 февраля опубликовал расследование, в котором утверждается, что Удодову принадлежали шесть квартир в жилом комплексе в Нью-Йорке. Связан ли иск с этой публикацией, пока неизвестно. Удодов – муж сестры российского премьер-министра Михаила Мишустина Наталии Стениной.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бывший зять Мишустина подал иск о защите чести и достоинства к Навальному

Коммерсантъ11:14

Зять Мишустина подал в суд на Навального

РБК11:06

Зять Михаила Мишустина подал в суд на Алексея Навального

Дождь09:10

Зять премьера Мишустина подал в суд на Навального

Фонтанка.Ру09:57

Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал в суд на Алексея Навального

Эхо Москвы10:30

Зять Мишустина подал в суд на Навального

URA.Ru10:27

Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал иск к Алексею Навальному

Znak.com08:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:50, Ашберн
Общество

В Саратовской области возобновляется работа турбаз для жителей региона

В Саратовской области всего выявлено 7 040 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 773 человека, 45 пациентов умерли.
ТАСС 12:35
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
Транспорт

На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов

Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 04:25
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

РИА Новости 09:35
Происшествия

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

RT на русском 12:54
Происшествия

МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

Интерфакс 12:55
Общество

Tesla распродала все шорты S3XY за несколько минут

Американский производитель электромобилей Tesla выпустил в продажу на собственном сайте новый товар - ярко-красные шорты из атласной ткани.
Моллы.Ru 08:31
Происшествия

На Кубани в убийстве племянника подозревают 28-летнюю женщину

В Краснодарском крае полиция задержала 28-летнюю жительницу станицы Баговская - ее подозревают в убийстве девятилетнего мальчика.
Газета.Ru 08:37
Происшествия

Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом

Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.
Вести.Ru 06:35
Политика

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости 11:33
Общество

Рошаль призвал жителей Москвы «не быть дураками» и носить маски

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах.
Известия 08:00
Энергетика

Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Футбол

В Санкт-Петербурге полиция задержала фанатов «Зенита»

Газета.Ru 12:28
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Газета.Ru 12:24
Политика

Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков»

Сохранение наказания для «неверных выборщиков» поддержали все девять судей Верховного суда, передает CNN.
РБК 13:07
Футбол

Федун снимет с Цорна полномочия гендиректора «Спартака»

Цорн заступил на должность генерального директора "Спартака" с широкими полномочиями 14 мая 2019 года и должен был провести перестройку состава команды.
Газета.Ru 13:26
Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
Единоборства

Масвидаль заменит заболевшего коронавирусом Бернса на турнире UFC 251

Титульный бой состоится в рамках турнира UFC 251, проведение которого запланировано на одиннадцатое июля.
CT news 06:52
Происшествия

Пролив Дарданеллы перекрыт из-за лесного пожара

Движение судов в проливе Дарданеллы в Турции приостановлено из-за лесного пожара на полуострове Галлиполи, сообщает турецкий телеканал NTV.
Коммерсантъ 13:18
Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
Общество

ВШЭ уволила доцента из-за поста в Facebook о сокращениях

Из Высшей школы экономики уволили академического руководителя образовательной программы «Культурология» доцента Ольгу Рогинскую из-за ее поста в фейсбуке и интервью о предстоящих сокращениях в вузе.
Полит.ру 13:13
Футбол

Экс-форвард «Арсенала» Саного подтвердил переговоры со «Спартаком»

Soccer.ru 12:24
Автоспорт

Губерниев оценил отказ Квята преклонить колено

CT news 05:04
Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
РБК вчера в 20:19
Спорт

Во время ивента Ubisoft Forward пройдет раздача Watch Dogs 2

Студия пообещала рассказать об Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion и других тайтлах, а также анонсировала раздачу бесплатных копий Watch Dogs 2. Ubisoft Forward начнется с пре-шоу 12 июля в 21:30 мск — во время этого сегмента разработчики сыграют в Trackmania и поделятся новостями о Just Dance 2020, The Division 2 и Ghost Recon: Breakpoint.
CyberSport.ru 13:04
Хоккей

В НХЛ зафиксировано 23 новых случая заболевания коронавирусом

Сезон продолжится плей-офф из 24 команд. Ранее сообщалось, что в женской НБА зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском 11:55
Происшествия

Двое россиян задержаны в Австрии по делу об убийстве выходца из Чечни

Австрийские следователи выясняют обстоятельства убийства 43-летнего выходца из Чечни, по этому делу задержаны двое граждан РФ, сообщают в воскресенье европейские СМИ.
Интерфакс вчера в 12:36
Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным

Из-за бракоразводного процесса с Иваном Телегиным у певицы Пелагеи пропал голос.
CT news 10:58
Общество

Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
RT на русском 10:23
Общество

Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом

Индия вышла на третье место в мире по числу зараженных. Первое место занимает США (2,8 млн), второе — Бразилия (1,6 млн).
Коммерсантъ 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное