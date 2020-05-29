Коронавирус
РИА НовостиМуж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса
Супруга режиссера — актриса Наталья Вавилова, сыгравшая в фильме "Москва слезам не верит" Александру, — также заразилась коронавирусом, о ее состоянии почти нет сведений, пишет StarHit. Гаспаров родился 7 июня 1938 года в Тбилиси. До начала карьеры в кино работал дальнобойщиком и писал рассказы.
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с чего всё началось
Ранее на своей странице в Фейсбуке редактор Георгий Сааков выразил соболезнования в связи с кончиной мужа актрисы, режиссера Самвела Гаспарова, который скончался в минувший вторник после заражения коронавирусом.Культуромания04:59
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Полиция Петербурга позволила одиночный пикет в поддержку Ильи Азара
Интерфакс вчера в 11:44
Общество
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Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
RT на русском вчера в 21:56
Экономика
Илон Маск получил первое крупное вознаграждение за успехи Tesla
В Tesla подтвердили, что Илон Маск получил право на первый транш — соответствующий документ подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам в четверг.
Вести.Ru вчера в 20:51
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
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В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей
Российская газета 03:30
Происшествия
Глава МВД наградил полицейских, задержавших подозреваемых в стрельбе на Каширском шоссе
Министр МВД России Владимир Колокольцев подписал указ о награждении сотрудников полиции, отличившихся при задержании злоумышленников, устроивших стрельбу на Каширском шоссе в Москве, об этом в пятницу, 29 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вести.Ru 04:34
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В Роскачестве посоветовали не употреблять алкоголь во время диеты
В Роскачестве рассказали, почему не стоит употреблять алкоголь людям, соблюдающим диету.
Газета.Ru 01:19
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
Общество
3834 случая заболевания коронавирусом подтверждено в Калужской области
Ещё у 90 человек подтверждён коронавирус, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.
Аргументы и Факты - Калуга 04:58
Политика
Дональд Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Новая газета 01:44
Политика
Лукашенко: Белоруссии не пришлось «деньги с вертолета разбрасывать»
Благодаря нынешнему развитию ситуации Минску "не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать", добавил он.
Московский Комсомолец 04:57
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Происшествия
Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин
ТАСС вчера в 16:32
Футбол
«Реал» остался во главе рейтинга самых дорогих клубов Европы
Компания KPMG опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных клубов Европы по оценке на 1 января 2020 года.
Piter.tv 03:10
Кино
Режиссёр «Шазама» обнаружил смешную ошибку в работе сервиса HBO Max
Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 02:29 — REGNUM Режиссёр Дэвид Ф. Сандберг обнаружил смешную ошибку на сайте HBO Max, когда попытался найти свой кинокомикс «Шазам» при помощи голосового помощника потокового сервиса.
REGNUM 27 мая в 19:29
Общество
МВД России может создать специальное приложение для мигрантов
Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
Общество
Роспотребнадзор озвучил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с министерством культуры сформировали необходимые рекомендации по профилактике распространения инфекции в кинотеатрах.
Inc-news.ru вчера в 07:35
Общество
Масочный режим усилят в Москве с 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице с 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим, а также установлены определенные правила прогулок.
Газета.Ru 27 мая в 13:33
Шоу-бизнес
В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина
Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
Газета.Ru 04:17
Общество
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Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае до 14 июня, сообщается в тексте указа губернатора региона Александра Усса, размещенном на официальном портале правительства.
РИА Новости 04:44
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В Индии опасаются китайской военной активности на спорных территориях
Прежде всего речь идет о спорной территории Ладакх. Китайские власти недавно приступили к модернизации военной инфраструктуры в этом районе.
ИА Красная Весна 01:58
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Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
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Оставшийся в нищете Тарзан нашел работу «по специальности»
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Экономика
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На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
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Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Игры
Arkane начала раздачу игры Arx Fatalis в честь двадцатилетия студии
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Автоспорт
Williams лишился титульного спонсора
Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором. Об этом сообщает пресс-служба команды.
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Продажи нового Volkswagen Nivus стартуют в этом году с Бразилии, затем модель доберётся до Аргентины, в первой половине 2021-го - до остальных стран Южной Америки.
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