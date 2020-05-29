с чего всё началось

Супруга режиссера — актриса Наталья Вавилова, сыгравшая в фильме "Москва слезам не верит" Александру, — также заразилась коронавирусом, о ее состоянии почти нет сведений, пишет StarHit. Гаспаров родился 7 июня 1938 года в Тбилиси. До начала карьеры в кино работал дальнобойщиком и писал рассказы.

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

Экономика Илон Маск получил первое крупное вознаграждение за успехи Tesla В Tesla подтвердили, что Илон Маск получил право на первый транш — соответствующий документ подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам в четверг.

Происшествия Глава МВД наградил полицейских, задержавших подозреваемых в стрельбе на Каширском шоссе Министр МВД России Владимир Колокольцев подписал указ о награждении сотрудников полиции, отличившихся при задержании злоумышленников, устроивших стрельбу на Каширском шоссе в Москве, об этом в пятницу, 29 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 1

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 2,7K

Футбол «Реал» остался во главе рейтинга самых дорогих клубов Европы Компания KPMG опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных клубов Европы по оценке на 1 января 2020 года.

Кино Режиссёр «Шазама» обнаружил смешную ошибку в работе сервиса HBO Max Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 02:29 — REGNUM Режиссёр Дэвид Ф. Сандберг обнаружил смешную ошибку на сайте HBO Max, когда попытался найти свой кинокомикс «Шазам» при помощи голосового помощника потокового сервиса.

Общество МВД России может создать специальное приложение для мигрантов Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну. 7

Общество Роспотребнадзор озвучил рекомендации по работе кинотеатров Роспотребнадзор совместно с министерством культуры сформировали необходимые рекомендации по профилактике распространения инфекции в кинотеатрах. 415

Общество Масочный режим усилят в Москве с 1 июня Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице с 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим, а также установлены определенные правила прогулок. 14

Шоу-бизнес В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.

Общество В Красноярском крае продлили режим самоизоляции Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае до 14 июня, сообщается в тексте указа губернатора региона Александра Усса, размещенном на официальном портале правительства. 36

Экономика В России выросла доля просроченных микрозаймов На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. 330

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 3,1K

Автоспорт Williams лишился титульного спонсора Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором. Об этом сообщает пресс-служба команды.