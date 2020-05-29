с чего всё началось

Актриса Наталья Вавилова борется с коронавирусом. Ее муж советский кинорежиссер Самвел Гаспаров скончался.

Наталья Вавилова борется с коронавирусом. Ее муж скончался

Политика Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков Одним из претендентов на пост главы Россотрудничества собеседники РБК назвали заместителя Элеоноры Митрофановой Михаила Брюханова.

Общество Губернатор Куйвашев отложил решение о продлении ограничений на 1 июня Глава региона заявил о необходимости изучить статистику выходных дней Решение о продлении или смягчении коронавирусных ограничений в Свердловской области будет принято в понедельник, 1 июня. 13

Общество Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38 На Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара задержан депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, передает РИА Новости. 507

Общество В Волгоградской области продлили режим самоизоляции "До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства. 90

Политика В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ. 447

Игры Студия People Can Fly показала 12 минут игрового процесса Outriders Варшава, 29 мая 2020, 06:52 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показан игровой процесс предстоящей игры Outriders.

Общество В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин. 111

Общество Обнародована карта для прогулок в Москве Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять. 4,6K

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 3,1K

Общество Илон Маск прокатился на пикапе Tesla Cybertruck Глава американской компании Tesla Илон Маск прокатился на одном из самых обсуждаемых автомобилей последнего года – пикапе Cybertruck. 3

Экономика Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога за 2019 год самозанятым, возврат будет автоматическим — без представления документов. 3

Общество В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. 33

Экономика Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства. 946

Политика Россия планирует расширить свои базы в Сирии У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. 387

Технологии Вышло крупное обновление Windows 10 Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы. 402