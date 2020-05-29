Коронавирус
Вести.RuНаталья Вавилова борется с коронавирусом. Ее муж скончался
Актриса Наталья Вавилова борется с коронавирусом. Ее муж советский кинорежиссер Самвел Гаспаров скончался.
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с чего всё началось
Ранее на своей странице в Фейсбуке редактор Георгий Сааков выразил соболезнования в связи с кончиной мужа актрисы, режиссера Самвела Гаспарова, который скончался в минувший вторник после заражения коронавирусом.Культуромания04:59
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Энергетика
Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»
Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
Политика
Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков
Одним из претендентов на пост главы Россотрудничества собеседники РБК назвали заместителя Элеоноры Митрофановой Михаила Брюханова.
Коммерсантъ 08:15
Общество
Губернатор Куйвашев отложил решение о продлении ограничений на 1 июня
Глава региона заявил о необходимости изучить статистику выходных дней Решение о продлении или смягчении коронавирусных ограничений в Свердловской области будет принято в понедельник, 1 июня.
Правда УрФО 11:06
Общество
Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38
На Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара задержан депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:55
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 09:45
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Игры
Студия People Can Fly показала 12 минут игрового процесса Outriders
Варшава, 29 мая 2020, 06:52 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показан игровой процесс предстоящей игры Outriders.
REGNUM вчера в 23:52
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
Общество
Уточнен порядок ношения масок и перчаток в Москве с 1 июня
Порядок использования средств индивидуальной защиты уточнил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Lenta.ru 09:46
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Общество
Илон Маск прокатился на пикапе Tesla Cybertruck
Глава американской компании Tesla Илон Маск прокатился на одном из самых обсуждаемых автомобилей последнего года – пикапе Cybertruck.
CarsWeek.ru 04:11
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отпусков россиян дома
Отказ россиян от отпусков за границей может поддержать рубль, сообщил Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК 09:53
Футбол
17 лет назад «Милан» выиграл Лигу чемпионов. Все решил Шевченко
17 лет назад «Милан» по пенальти обыграл «Ювентус» в финале Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс вчера в 12:08
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Экономика
Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога за 2019 год самозанятым, возврат будет автоматическим — без представления документов.
RT на русском 11:12
Гаджеты
Microsoft, Valve и HP представили собственный VR-шлем
Компании Microsoft, HP и Valve представили новую совместную разработку — шлем виртуальной реальность Reverb G2.
Чемпионат 09:04
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado превратят в кроссовер с вариатором
В линейке Toyota Land Cruiser Prado предложат 2,5-литровым 205-сильным двигателем с крутящим моментом 250 Нм, пару которому составит Direct Shift CVT.
Tvoe-avto.com 10:16
Наука
Медики выявили частый симптом при легком течении коронавируса
Симптом может быть связан с легким течением болезни.
Вечерняя Москва 01:49
Игры
Названа дата презентации PlayStation 5
Lenta.ru 11:24
Политика
Мишустин заявил об осторожном снятии ограничений в России
Россия осторожно снимает ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.
РБК 08:34
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 11:24
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 10:11
Политика
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
Космос
Curiosity обнаружил на Марсе свидетельства существования древнего ледяного озера
Аппарат Curiosity сумел обнаружить свидетельства наличия древнего озера на Марсе в кратере Гейл.
Дни24 07:56