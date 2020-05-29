Коронавирус
РИА НовостиМуж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса
Супруга режиссера — актриса Наталья Вавилова, сыгравшая в фильме "Москва слезам не верит" Александру, — также заразилась коронавирусом, о ее состоянии почти нет сведений, пишет StarHit. Гаспаров родился 7 июня 1938 года в Тбилиси. До начала карьеры в кино работал дальнобойщиком и писал рассказы.
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с чего всё началось
Ранее на своей странице в Фейсбуке редактор Георгий Сааков выразил соболезнования в связи с кончиной мужа актрисы, режиссера Самвела Гаспарова, который скончался в минувший вторник после заражения коронавирусом.Культуромания04:59
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Футбол
Лигу чемпионов могут доиграть в Германии в формате «Финала четырёх»
Сообщается, в таком формате турнир начнут проводить после стадии четвертьфинала.К тому же отмечается, что финальный поединок турнира пройдет не в Стамбуле, как было запланировано ранее.
Vprognoze.ru 06:40
Общество
Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов
В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание.
Плюс один +1 06:05
Происшествия
Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского
Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
REGNUM 06:22
Армия и оружие
В Индии опасаются китайской военной активности на спорных территориях
Прежде всего речь идет о спорной территории Ладакх. Китайские власти недавно приступили к модернизации военной инфраструктуры в этом районе.
ИА Красная Весна 01:58
Игры
В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС
Srnsk 27 мая в 14:32
Происшествия
На Алтае полиция задержала мэра Славгорода
Сотрудники алтайской полиции задержали главу Славгорода Сергея Горбунова - по предварительным данным, за взяточничество.
Российская газета 06:04
Происшествия
В Кирове произошла вспышка коронавируса в детском саду
В Кирове выявлен очаг коронавируса в группе детского сада. Об этом сообщили в правительстве региона.
Российская газета 06:45
Общество
В Тюменской области 1 июня начнется второй этап снятия мер ограничения
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что 1 июня в регионе начнется второй этап снятия ограничительных мер режима повышенной готовности.
Вслух.Ру 05:43
Политика
Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ.
Ёлдаш 06:29
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Футбол
Аршавин: «Я оставил зарубку в истории „Арсенала“»
Играли друг с другом минут 30-40. За это время они так уставали, что не нужно было разминаться.Я бы хотел пробыть там дольше и играть ярче.
Soccer.ru 05:57
Экономика
ФАС изучит обоснованность закупочных цен на молоко в России
Как заявила и. о. начальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Лариса Вовкивская, если выяснится, что молокоперерабатывающие предприятия намеренно провоцируют снижение закупочных цен на сырое молоко у фермеров, а сами оставляют цены на прежнем уровне без оснований, то служба «незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования».
RT на русском 05:40
Игры
Студия People Can Fly показала 12 минут игрового процесса Outriders
Варшава, 29 мая 2020, 06:52 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показан игровой процесс предстоящей игры Outriders.
REGNUM вчера в 23:52
Игры
Bethesda начала бесплатно раздавать игру Arx Fatalis студии Arkane
Вашингтон, 29 мая 2020, 07:51 — REGNUM Геймеры имеют возможность бесплатно получить игру Arx Fatalis, которая является самым первым проектом известной студии Arkane.
REGNUM 00:51
Футбол
Чемпионат Испании по футболу возобновится 11 июня
Чемпионат Испании по футболу возобновится 11 июня, новый сезон — 12 сентября, сообщил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
News.ru 05:55
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Общество
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru вчера в 00:52
Футбол
Роспотребнадзор разрешил допускать болельщиков на футбол
Роспотребнадзор разрешил допускать на матчи болельщиков после возобновления чемпионата России по футболу.
Первый Тульский вчера в 08:41
Наука
Дания представит робота для тестов на коронавирус
Исследователи в области робототехники из Университета Южной Дании разработали первое в мире полностью автоматическое устройство, способное проводить забор мазков из горла для тестирования на COVID-19.
Экономика сегодня 06:20
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
Игры
Вышел сюжетный трейлер игры Fast & Furious Crossroads
Представители Bandai Namco и Slightly Studios опубликовали первый сюжетный трейлер Fast & Furious Crossroads, чем порадовали пользователей.
Vevby.ru вчера в 16:02
Киберспорт
Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне
NewInform 27 мая в 04:14
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным
26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
Pravda.Ru 27 мая в 02:52
Футбол
Австрийский клуб лишили шести очков за нарушение социальной дистанции
Лидер чемпионата Австрии по футболу ЛАСК оштрафован на 75 тысяч евро и лишен шести очков за досрочное возвращение к общекомандным тренировкам.
Российская газета 05:09
Происшествия
Харви Вайнштейна в США ещё четыре женщины обвинили в изнасиловании
По данным журналистов издания, судебный иск от лица четырех женщин, которым в настоящее время находятся в возрасте 70, 43, 38 и 35 лет и чьи имена не раскрываются, был подан в верховный суд Нью-Йорка.
REGNUM 05:50
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22
Армия и оружие
В Российской академии наук считают, что пандемия может отбросить ситуацию с ядерным сдерживанием в середину прошлого века
«Назревает новый кризис, чреватый войной», - считает академик, напоминая при этом о выходе США из соглашения по свертыванию иранской ядерной программы.
Интересант 06:53
Общество
В Татарстане плату за детсады начнут начислять с учётом посещаемости
"Необходимо произвести все расчёты в кратчайшее время, чтобы оплата уже с 12 мая была начислена с учётом нового формата", - передаёт слова Песошина пресс-служба Президента РТ.
Vverh-tatarstan.ru 05:57