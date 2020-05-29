с чего всё началось

Супруга режиссера — актриса Наталья Вавилова, сыгравшая в фильме "Москва слезам не верит" Александру, — также заразилась коронавирусом, о ее состоянии почти нет сведений, пишет StarHit. Гаспаров родился 7 июня 1938 года в Тбилиси. До начала карьеры в кино работал дальнобойщиком и писал рассказы.

Футбол Лигу чемпионов могут доиграть в Германии в формате «Финала четырёх» Сообщается, в таком формате турнир начнут проводить после стадии четвертьфинала.К тому же отмечается, что финальный поединок турнира пройдет не в Стамбуле, как было запланировано ранее.

Общество Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание. 15

Происшествия Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). 94

Происшествия На Алтае полиция задержала мэра Славгорода Сотрудники алтайской полиции задержали главу Славгорода Сергея Горбунова - по предварительным данным, за взяточничество. 11

Политика Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 3,6K

Футбол Аршавин: «Я оставил зарубку в истории „Арсенала“» Играли друг с другом минут 30-40. За это время они так уставали, что не нужно было разминаться.Я бы хотел пробыть там дольше и играть ярче.

Экономика ФАС изучит обоснованность закупочных цен на молоко в России Как заявила и. о. начальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Лариса Вовкивская, если выяснится, что молокоперерабатывающие предприятия намеренно провоцируют снижение закупочных цен на сырое молоко у фермеров, а сами оставляют цены на прежнем уровне без оснований, то служба «незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования».

Игры Студия People Can Fly показала 12 минут игрового процесса Outriders Варшава, 29 мая 2020, 06:52 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показан игровой процесс предстоящей игры Outriders.

Игры Bethesda начала бесплатно раздавать игру Arx Fatalis студии Arkane Вашингтон, 29 мая 2020, 07:51 — REGNUM Геймеры имеют возможность бесплатно получить игру Arx Fatalis, которая является самым первым проектом известной студии Arkane. 5

Футбол Чемпионат Испании по футболу возобновится 11 июня Чемпионат Испании по футболу возобновится 11 июня, новый сезон — 12 сентября, сообщил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 48

Общество Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает. 7,2K

Футбол Роспотребнадзор разрешил допускать болельщиков на футбол Роспотребнадзор разрешил допускать на матчи болельщиков после возобновления чемпионата России по футболу. 13

Наука Дания представит робота для тестов на коронавирус Исследователи в области робототехники из Университета Южной Дании разработали первое в мире полностью автоматическое устройство, способное проводить забор мазков из горла для тестирования на COVID-19.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки. 2

Футбол Австрийский клуб лишили шести очков за нарушение социальной дистанции Лидер чемпионата Австрии по футболу ЛАСК оштрафован на 75 тысяч евро и лишен шести очков за досрочное возвращение к общекомандным тренировкам.

Происшествия Харви Вайнштейна в США ещё четыре женщины обвинили в изнасиловании По данным журналистов издания, судебный иск от лица четырех женщин, которым в настоящее время находятся в возрасте 70, 43, 38 и 35 лет и чьи имена не раскрываются, был подан в верховный суд Нью-Йорка. 1