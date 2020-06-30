Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием, заявила главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова.

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Переболевшие коронавирусом, особенно мужчины, могут столкнуться с бесплодием. Об этом заявила главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова, передает РИА Новости.

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