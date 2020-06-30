Коронавирус

BFM.ruBFM.ruМужчин предупредили о риске бесплодия из-за коронавируса

Переболевшие коронавирусом, особенно мужчины, могут столкнуться с бесплодием. Об этом заявила главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин

Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием, заявила главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова.
РИА Новости04:22

Подробнее о событии

Коронавирус может привести к мужскому бесплодию

Комсомольская правда04:40

Стало известно об угрозе мужского бесплодия из-за коронавируса

Lenta.ru05:14

Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием. В Минздраве нашли еще одну опасность COVID-19

Фонтанка.Ру04:51

В Минздраве предупредили о бесплодии переболевших коронавирусом мужчин

Национальная служба новостей04:47

Мужчин предупредили, что коронавирус ухудшает качество спермы на 38%

News.ru05:19

Врач-гинеколог указала на опасность COVID-19 для мужчин

Росбалт04:36

Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин

РИА Новости04:22
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

Газета.Ru 06:27
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Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад.
РИА Новости 05:40
6,2K
Здоровье

В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК вчера в 07:59
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
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Происшествия

Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
РИА Новости вчера в 05:24
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Здоровье

На борьбу с коронавирусом в Ульяновской области потратят еще 10 млн рублей

5,2 млн рублей из резервного фонда потратят на ремонт кровли в Николаевской средней школе, где учатся 600 детей.
Первый ульяновский портал 05:14
Армия и оружие

Шойгу: пандемия не оказала существенного влияния на деятельность армии

Распространение коронавирусной инфекции не оказало существенного влияния на деятельность Вооруженных сил РФ.
ТАСС 04:53
Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

РБК 05:11
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
4K
Происшествия

В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования

ТАСС 04:48
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Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
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Происшествия

Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Интерфакс 06:10
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Политика

Суд отложил рассмотрение иска умершего экс-главы Чувашии к Путину

Верховный суд России отложил на 9 июля заседание по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Коммерсантъ 04:04
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
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Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
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Наука

В США открыта новая форма деменции

Специалисты пришли к выводу, что примерно у 20% человек, страдавших болезнью Альцгеймера, отмечалось накопление амилоида TDP-43.
Evo-rus.com 05:26
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Здоровье

В Свердловской области выявили 276 новых носителей коронавируса

Екатеринбург, 30 июня 2020, 10:56 — REGNUM На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 276 человек.
REGNUM 03:56
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Политика

Twitch заблокировал аккаунт Трампа из-за оскорбительного поведения

Стриминговый сервис Twitch в понедельник объявил о временной блокировке аккаунта президента США Дональда Трампа на платформе из-за демонстрации "ненавистнического поведения" во время трансляции.
ТАСС вчера в 21:58
4
Здоровье

Каждый четвертый летний лагерь Ленобласти решил не открываться

Всего в реестр организации отдыха и оздоровления детей, который ведет областной комитет общего и профессионального образования, включены 613 организаций, в том числе лагеря при школах, трудовые и палаточные лагеря.
Фонтанка.Ру 06:23
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
1,9K
Шоу-бизнес

Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения

Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
Inc-news.ru 00:39
23
Шоу-бизнес

Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

Bimru.ru 04:32
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Общество

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
ТАСС 05:22
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Футбол

Нюбель прошел медосмотр и подписал пятилетний контракт с «Баварией»

Пресс-служба "Баварии" сообщила о том, что голкипер Александр Нюбель успешно прошел медосмотр и может присоединиться к мюнхенскому клубу.
Bobsoccer 06:17
Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
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Баскетбол

Баскетболист Швед продлил контракт с «Химками» на три сезона

ТАСС Спорт 03:28
Политика

Дуда набрал в первом туре президентских выборов 43,5% голосов

Действующий президент Польши Анджей Дуда набрал в первом туре президентских выборов 43,5% голосов, сообщает во вторник, 30 июня, польский телеканал Polsatnews со ссылкой на данные государственной избирательной комиссии.
Известия 04:06
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Происшествия

Под Тулой задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

В Тульской области полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в убийстве пропавшей девочки.
Российская газета 05:44
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