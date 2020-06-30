Коронавирус

BFM.ruBFM.ruМужчин предупредили о риске бесплодия из-за коронавируса

Переболевшие коронавирусом, особенно мужчины, могут столкнуться с бесплодием. Об этом заявила главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова, передает РИА Новости.
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Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин

Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием, заявила главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова.
РИА Новости04:22

Подробнее о событии

В Минздраве предупредили о бесплодии переболевших коронавирусом мужчин

Национальная служба новостей04:47

Гинеколог рассказала о крайней опасности коронавируса для мужского здоровья

Московский Комсомолец07:21

Стало известно об угрозе мужского бесплодия из-за коронавируса

Lenta.ru05:14

Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием. В Минздраве нашли еще одну опасность COVID-19

Фонтанка.Ру04:51

В Минздраве предупредили о возможноcти бесплодия у мужчин из-за COVID

РБК08:29

Коронавирус может привести к мужскому бесплодию

Комсомольская правда04:40

Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин

РИА Новости04:22
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Спорт

Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна

Газета.Ru 05:26
Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
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Общество

Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

REGNUM 08:30
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Происшествия

Суд признал экс-бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищениях

ТАСС 07:40
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
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Энергетика

Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновила рекорд

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд во вторник 30 июня третий торговый день подряд — после понедельника 29 июня, и после рекорда в пятницу 26 июня.
Вести.Ru 09:35
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Политика

В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском 09:17
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Здоровье

В Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу

Власти Архангельской области приняли решение продлить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса в регионе до 7 июля, сообщил правовой департамент облправительства.
РИА Новости 09:28
Футбол

«Бавария» подписала пятилетний контракт с вратарем «Шальке» Нюбелем

Голкипер Александр Нюбель успешно прошёл медицинский осмотр и подписал пятилетний контракт с «Баварией».
Metaratings 07:28
Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

ТАСС 09:33
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
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Политика

Путин рассказал о значении голосования по поправкам в Конституцию

Голосуя за поправки в Конституцию, россияне голосуют за страну, в которой хотят жить, заявил во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации.
Известия 06:36
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Здоровье

Как на вес человека влияет кофе, рассказали ученые

Ученые считают, что при употреблении кофе происходит повышение концентрации гормона стресса кортизола в человеческом организме.
Evo-rus.com 27 июня в 23:55
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Общество

Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
Известия 06:33
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Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
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Финансы

Сбербанк предоставит «Аэрофлоту» кредит на 31 млрд руб. на пять лет

Сбербанк заключил с ПАО «Аэрофлот» кредитное соглашение на 31 млрд руб. сроком на пять лет, сообщили в пресс-службе банка.
Агентство Москва 09:17
Происшествия

В Петербурге разбираются в причинах дорожного конфликта со стрельбой

Санкт-Петербург, 30 июня 2020, 15:27 — REGNUM Дорожный конфликт со стрельбой между двумя водителями произошел вечером 29 июня на Выборгском шоссе Петербурга.
REGNUM 08:27
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Общество

Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России

"Очень высокие значения (температуры - ред.), начиная с 4-5 июля, прогнозируются на европейской территории и на азиатской территории, очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск", - добавил Вильфанд.
РИА Новости 06:42
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Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
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Происшествия

Курганского экс-замгубернатора осудили на 11 лет за взятки

РИА Новости 08:52
1
Общество

На Кубани более 750 тыс. семей в июле получат выплаты на детей

Деловая газета. Юг 03:32
1
Общество

В Самарской области разрешили работать турбазам и детским лагерям

По итогам заседания решено с 1 июля разрешить работу кафе и ресторанам с дополнительными ограничениями - не меньше 4 кв. метров на каждого посетителя, соблюдение санитарных правил.
SamRU.ru 07:33
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Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

РБК 05:11
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Общество

В Москве аннулированы 436 бюллетеней в Раменках и пять в Лефортове

Мосгоризбирком МГИК аннулировал 436 бюллетеней в Раменках и сейф-пакет в Лефортове из-за выявленных нарушений в ходе надомного голосования по поправкам в Конституцию.
Интерфакс 08:54
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Общество

Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей вчера в 10:36
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным

В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru 04:04
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Как работают Яндекс.Новости?
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