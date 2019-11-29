Происшествия
РИА НовостиМужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице. Отмечается, что во время обхода правоохранители заметили стычку между двумя нетрезвыми мужчинами.
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