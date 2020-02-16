Происшествия

Lenta.ruLenta.ruМужчина с ножом напал на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Неизвестный ворвался в храм во время службы и напал на людей, находившихся возле алтаря.
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с чего всё началось

Протоиерей рассказал о поножовщине в московском храме

Двое пострадавших были госпитализированы. Один из мужчин получил ранение в руку, другой — в плечо. Ранее РЕН ТВ стала известна личность злоумышленника, совершившего нападение в храме.
РЕН ТВ02:30

Подробнее о событии

Мужчина ворвался в храм в центре Москвы и ранил двух прихожан

Агентство Москва02:57

Нападение с ножом в московском храме: что известно о ЧП в центре столицы

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Интерфакс02:13

Злоумышленник ранил двух человек во время службы в храме в Москве

РЕН ТВ01:50
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Останки гигантской древней рогатой черепахи нашли в Венесуэле

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Мужчина напал на прихожан храма в МосквеБольше новостей по теме
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