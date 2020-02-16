Происшествия

Lenta.ruLenta.ruМужчина с ножом напал на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Неизвестный ворвался в храм во время службы и напал на людей, находившихся возле алтаря.
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с чего всё началось

Протоиерей рассказал о поножовщине в московском храме

Двое пострадавших были госпитализированы. Один из мужчин получил ранение в руку, другой — в плечо. Ранее РЕН ТВ стала известна личность злоумышленника, совершившего нападение в храме.
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Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы

Интерфакс02:13

Настоятель храма в Москве сообщил детали задержания напавшего с ножом

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