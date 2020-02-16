Происшествия
Lenta.ruМужчина с ножом напал на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Неизвестный ворвался в храм во время службы и напал на людей, находившихся возле алтаря.
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с чего всё началось
Двое пострадавших были госпитализированы. Один из мужчин получил ранение в руку, другой — в плечо. Ранее РЕН ТВ стала известна личность злоумышленника, совершившего нападение в храме.РЕН ТВ02:30
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Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
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В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
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Источник сообщает, что в этом году Qualcomm снова использует тот же подход, что в прошлом, выпустив Snapdragon 865 Plus.