Таксист вышел из автомобиля и объяснил, что впереди затор и проезжать некуда. Тогда неизвестный повторил требования, а потом ударил таксиста. Затем достал газовый пистолет и выстрелил в его сторону два или три раза.

с чего всё началось

Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения мужчины с газовым пистолетом на двух таксистов в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России. Инцидент произошел накануне днем.

Мужчина обстрелял таксистов из газового пистолета в Москве

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