Происшествия

Москва 24Москва 24Мужчина обстрелял таксистов из газового пистолета в Москве

Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения мужчины с газовым пистолетом на двух таксистов в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России. Инцидент произошел накануне днем.
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с чего всё началось

Недовольный пробками москвич открыл стрельбу по таксистам

Таксист вышел из автомобиля и объяснил, что впереди затор и проезжать некуда. Тогда неизвестный повторил требования, а потом ударил таксиста. Затем достал газовый пистолет и выстрелил в его сторону два или три раза.
РИА Новости02:45

Подробнее о событии

Москвич расстроился из-за пробок и обстрелял таксистов

Мослента03:08

Мужчина обстрелял таксистов возле отеля в центре Москвы

РИАМО05:14

Житель столицы стрелял в таксистов из газового пистолета

Вечерняя Москва03:21

Мужчина обстрелял таксистов из газового пистолета в центре Москвы

ТАСС03:11

Мужчина обстрелял таксистов из газового пистолета в Москве

Москва 2405:58

Недовольный пробками москвич открыл стрельбу по таксистам

РИА Новости02:45

Эксперт ОБСЕ и Думы по кибербезопасности обстрелял таксистов в Москве

РЕН ТВ03:44
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Общество

Минздрав отложил вступление нового порядка медосмотра для водителей

В Министерстве здравоохранения приняли решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей.
МОЁ! Оnline Воронеж 07:09
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
ТАСС 06:50
Транспорт

Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров

Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Вести.Ru 06:14
Технологии

Дуров порекомендовал удалить WhatsApp со смартфонов

"Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона", - заявил Дуров.
Газета.Ru вчера в 15:56
Футбол

Алексей Миранчук станет игроком «Ювентуса»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус".
Вести.Ru 10:50
Футбол

Донецкий «Шахтер» оштрафован за объявление на русском языке

Донецкий "Шахтер" оштрафован за объявление на русском языке, прозвучавшее во время матча 14-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо", передает "Футбол 24".
Газета.Ru 10:51
Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Lenta.ru 04:04
Происшествия

На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

РБК 09:39
Общество

Директор центра наркологии имени Сербского подтвердила свое увольнение

Стоян Васев / ТАСС Директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко подтвердила сообщения о своем увольнении.
РЕН ТВ 11:03
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС 03:12
Общество

Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам

Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
RT на русском 09:59
Политика

Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей

"Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - добавила дипломат.
ТАСС 09:03
Происшествия

Названа причина гибели провалившихся в яму с кипятком в Пензе мужчин

Водитель и пассажир провалившегося в яму с кипятком автомобиля в Пензе умерли от асфиксии при утоплении, сказано в заключении судебно-медицинской экспертизы.
Lenta.ru 10:25
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости 10:02
Политика

Сотрудники ФБК решили подать в суд на Путина

Основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включенный в список НКО-иноагентов, подает в суд на президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Навального.
РБК 05:22
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Общество

Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы

Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Lenta.ru 09:19
Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru 09:57
Происшествия

Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве

Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
RT на русском 06:36
Общество

Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
РБК 05:49
Авто

Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4

По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Автоновости дня 01:40
Общество

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru 05:49
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС 08:11
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Общество

ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
БИЗНЕС Online 08:17
Общество

Глава «Победы» заявил о риске аварий из-за повреждений шасси в аэропортах

Авиакомпания «Победа» обнаружила устойчивую динамику «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе в своем базовом аэропорту Внуково и в петербургском Пулково.
РБК 10:23
Теннис

Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России вышла в 1/4 финала обновленного Кубка Дэвиса.
Газета.Ru 01:51
Происшествия

СК и ФСБ проводят обыск в доме главы подмосковного Чехова

Следственные мероприятия у Кононовой с утра 21 ноября проводят следователи Следственного комитета России вместе с сотрудниками ФСБ.
Вести.Ru 07:05
Происшествия

Нетрезвый полицейский устроил дебош в Пушкине

Сегодня, 21 ноября, в одном из дворов на Артиллерийской улице в Пушкине был замечен пьяный водитель, который, выйдя из машины, накинулся на двух взрослых и пытался придушить школьника.
Online47.ru 09:51
Происшествия

ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования

В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную.
РБК 07:50
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