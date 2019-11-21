Происшествия
Москва 24Мужчина обстрелял таксистов из газового пистолета в Москве
Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения мужчины с газовым пистолетом на двух таксистов в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России. Инцидент произошел накануне днем.
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с чего всё началось
Таксист вышел из автомобиля и объяснил, что впереди затор и проезжать некуда. Тогда неизвестный повторил требования, а потом ударил таксиста. Затем достал газовый пистолет и выстрелил в его сторону два или три раза.РИА Новости02:45
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Общество
Минздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей
Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Политика
Парубий и Пашинский ушли в «Несознанку»
«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу», - так в нескольких словах можно охарактеризовать те показания, которые бывшие руководители Майдана Андрей Парубий и Сергей Пашинский дали 21 февраля на заседании Святошинского суда в Киеве по делу пяти бывших сотрудников «Беркута», которых обвиняют в убийствах протестующих в феврале 2014 года.
Общество
В Новороссийске объявлено экстренное предупреждение из-за урагана
В пресс-службе администрации Новороссийска посоветовали жителям города без необходимости не покидать здания и помещения, проходить вблизи вывесок, рекламных щитов, деревьев и линий электропередачи.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов
Футбол
Алексей Миранчук станет игроком «Ювентуса»
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус".
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Кино
Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Кристиной Асмус
Продюсер Ольга Леснова рассказала, как, на ее взгляд, снималась постельная сцена в фильме «Текст» с актрисой Кристиной Асмус.
Авто
Новый Chevrolet Trailblazer оценили дешевле Tracker
Старт продаж намечен на весну 2020-го. Напомним, сейчас в гамме Chevrolet есть две "одноименные" модели Trailblazer.
Гаджеты
Xiaomi представила в России Mi Note 10
Футбол
Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера»
Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для ГИБДД
Наука
Истинные кристаллы времени описали российские физики
Физики из российского Университета ИТМО смогли разработать теоретическую модель, в которой истинные кристаллы времени представимы, и описали её в статье для Physical Review Letters.
Авто
Mercedes-Benz представил юбилейный кемпер Marco Polo
Подразделение Mercedes-Benz Vans, выпускающее малотоннажные фургоны и минивэны, показало юбилейную версию кемпера Marco Polo.
Армия и оружие
Нетаньяху прокомментировал удары израильской армии по Сирии
Израильские самолеты атаковали десятки позиций сирийской армии и батальона "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в соседней стране в ответ на осуществленный днем ранее ракетный обстрел своей территории, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Авто
Aston Martin представила свой первый кроссовер Aston Martin DBX
Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
Общество
Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы
Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
Общество
Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы
Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Происшествия
Россия экстрадировала разыскиваемого в США наркоторговца
Российские власти передали правоохранительным органам США американского гражданина, разыскиваемого по обвинениям в наркоторговле.
Футбол
Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу
Общество
Путин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин заявил, что для него большая честь вручить известному композитору Александре Пахмутовой орден Андрея Первозванного - высшую государственную награду страны.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Политика
Путин назвал причины распада СССР
Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Футбол
После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии
Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.
Общество
Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.