Происшествия

Москва 24Москва 24Мужчина обстрелял таксистов из газового пистолета в Москве

Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения мужчины с газовым пистолетом на двух таксистов в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России. Инцидент произошел накануне днем.
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с чего всё началось

Недовольный пробками москвич открыл стрельбу по таксистам

Таксист вышел из автомобиля и объяснил, что впереди затор и проезжать некуда. Тогда неизвестный повторил требования, а потом ударил таксиста. Затем достал газовый пистолет и выстрелил в его сторону два или три раза.
РИА Новости02:45

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Мужчина обстрелял таксистов из газового пистолета в Москве

Москва 2405:58

Недовольный пробками москвич открыл стрельбу по таксистам

РИА Новости02:45

Житель столицы стрелял в таксистов из газового пистолета

Вечерняя Москва03:21

Мужчина обстрелял таксистов из газового пистолета в центре Москвы

ТАСС03:11

Москвич расстроился из-за пробок и обстрелял таксистов

Мослента03:08

Мужчина обстрелял таксистов возле отеля в центре Москвы

РИАМО05:14

Эксперт ОБСЕ и Думы по кибербезопасности обстрелял таксистов в Москве

РЕН ТВ03:44
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Общество

Минздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей

Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
РИА Новости 11:00
Общество

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Ведомости 11:42
Политика

Парубий и Пашинский ушли в «Несознанку»

«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу», - так в нескольких словах можно охарактеризовать те показания, которые бывшие руководители Майдана Андрей Парубий и Сергей Пашинский дали 21 февраля на заседании Святошинского суда в Киеве по делу пяти бывших сотрудников «Беркута», которых обвиняют в убийствах протестующих в феврале 2014 года.
Московский Комсомолец 12:06
Общество

В Новороссийске объявлено экстренное предупреждение из-за урагана

В пресс-службе администрации Новороссийска посоветовали жителям города без необходимости не покидать здания и помещения, проходить вблизи вывесок, рекламных щитов, деревьев и линий электропередачи.
RT на русском 12:13
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов

Маяк (г. Сосновый Бор) 07:18
Футбол

Алексей Миранчук станет игроком «Ювентуса»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус".
Вести.Ru 10:50
Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
RT на русском 06:14
Кино

Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Кристиной Асмус

Продюсер Ольга Леснова рассказала, как, на ее взгляд, снималась постельная сцена в фильме «Текст» с актрисой Кристиной Асмус.
Ридус 05:43
Авто

Новый Chevrolet Trailblazer оценили дешевле Tracker

Старт продаж намечен на весну 2020-го. Напомним, сейчас в гамме Chevrolet есть две "одноименные" модели Trailblazer.
Новые автомобили 10:38
Гаджеты

Xiaomi представила в России Mi Note 10

News.ru 12:29
Футбол

Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера»

Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.
Газета.Ru 07:58
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для ГИБДД

SpeedMe вчера в 21:47
Наука

Истинные кристаллы времени описали российские физики

Физики из российского Университета ИТМО смогли разработать теоретическую модель, в которой истинные кристаллы времени представимы, и описали её в статье для Physical Review Letters.
Pravda.Ru 11:17
Авто

Mercedes-Benz представил юбилейный кемпер Marco Polo

Подразделение Mercedes-Benz Vans, выпускающее малотоннажные фургоны и минивэны, показало юбилейную версию кемпера Marco Polo.
Тарантас Ньюс 10:08
Армия и оружие

Нетаньяху прокомментировал удары израильской армии по Сирии

Израильские самолеты атаковали десятки позиций сирийской армии и батальона "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в соседней стране в ответ на осуществленный днем ранее ракетный обстрел своей территории, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля.
ТАСС вчера в 02:27
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Авто

Aston Martin представила свой первый кроссовер Aston Martin DBX

Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
SpeedMe вчера в 00:42
Общество

Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
РБК 12:49
Общество

Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы

Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Lenta.ru 09:19
Происшествия

Россия экстрадировала разыскиваемого в США наркоторговца

Российские власти передали правоохранительным органам США американского гражданина, разыскиваемого по обвинениям в наркоторговле.
REGNUM 12:39
Футбол

Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

Gazeta.SPb вчера в 18:56
Общество

Путин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин заявил, что для него большая честь вручить известному композитору Александре Пахмутовой орден Андрея Первозванного - высшую государственную награду страны.
РИА Новости 10:20
Происшествия

Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

Вести.Ru 06:33
Политика

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском 11:26
Политика

Путин назвал причины распада СССР

Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Lenta.ru вчера в 07:56
Происшествия

Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Российская газета 05:57
Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Lenta.ru 04:04
Футбол

После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии

Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.
Красная весна 01:55
Происшествия

На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

РБК 09:39
Общество

Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Известия 12:11
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