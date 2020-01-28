Происшествия
РБКМужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями. Видео его допроса опубликовано на YouTube-канале СКР.
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Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Политика
Нетаньяху обсудит «сделку века» с Путиным в Москве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетит в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок
В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Общество
Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой
Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.
Шоу-бизнес
Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о поздних родах
Актриса Эвелина Бледанс и телеведущая Лера Кудрявцева ответили на слова актера Михаила Боярского, назвавшего "придурью" позднее материнство.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Происшествия
Историка Олега Соколова признали вменяемым
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признан вменяемым.
Политика
В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму
В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Происшествия
В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа
20 января этого года в кафе женщины обратились к мужчине с предложением убить мужа депутата за вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.
Общество
Суд подтвердил право России на бренд «Столичной» водки
Принадлежащая Шефлеру компания SPI Group должна была прекратить продажу водки под брендом «Столичная» в регионе Бенилюкс и выплатить России всю полученную прибыль от продажи товаров под брендами Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya, которая накопилась с 1999 года.
Происшествия
В Воронеже госпитализировали двоих с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Космос
Американцы сообщили о возможном столкновении двух спутников Земли
Здоровье
На Дону открыта современная медицинская клиника «Мать и дитя»
Культура
Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»
Фильм должен был состоять из отдельных новелл на основе песен «Машины времени». Ожидалось, что съёмками займутся разные режиссёры.
Финансы
В 2019 году российские банки увеличили прибыль в 1,7 раза
По данным ЦБ, в 2019 году российские банки заработали 2,0 трлн руб. доналоговой прибыли, чистая прибыль составила 1,7 трлн руб. (в 1,7 раза выше значения 2018 года).
Шоу-бизнес
Климова порадовала подписчиков снимками в стильном купальнике
Актриса поблагодарила публику за поздравления и теплые слова Этой зимой Екатерина Климова поехала отдыхать на Бали, с собой она взяла четырех детей.
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Политика
Посол Украины в Италии считает оскорбительным название «Малороссия»
Посольство Украины в Италии направило возмущённое письмо в адрес итальянского телеканала RAI1, в котором заявило о недопустимости употребления слова «Малороссия» в отношении Украины.
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Политика
Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»
Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Общество
АПК Владимирской области не хватает страхования
Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Общество
Не посещавший Китай житель Японии заболел коронавирусом
По данным Минздрава Японии, житель страны, который не посещал китайский город Ухань, заразился новым коронавирусом, сообщает Reuters.
Экономика
Коронавирус обрушил в Китае спрос на крабов из России
Сколько крабов покупает Китай Основной улов идет на экспорт: в 2018 году на Дальнем Востоке, основном регионе промысла, было выловлено 76,7 тыс. т краба, а экспорт составил 58,3 тыс. т. Почти половина идет на экспорт в живом или охлажденном виде: основными покупателями являются Китай, Южная Корея и Япония.
Шоу-бизнес
Телегину достанется дом, который строила Пелагея
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Пелагея поделилась подробностями развода с хоккеистом Телегиным.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.