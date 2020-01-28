Происшествия

РБКРБКМужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями. Видео его допроса опубликовано на YouTube-канале СКР.
Читать в источнике
Комментировать109

Подробнее о событии

Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

РБК07:15

Бросивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево назвал детей смыслом своей жизни

РИАМО06:48

Отец попросил у оставленных сыновей в Шереметьево прощения

РЕН ТВ07:24

Оставивший в Шереметьево сыновей мужчина объяснил свой поступок слабостью

Агентство Москва06:28

«Мы будем вместе»: отец брошенных в Шереметьеве сыновей обратился к ним

Вечерняя Москва06:42

Отец оставленных в аэропорту детей объяснил свой поступок

Москва 2406:22

Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок

ТК Звезда06:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:03, Ашберн
Происшествия

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Российская газета вчера в 05:13
Политика

Нетаньяху обсудит «сделку века» с Путиным в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетит в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Известия 08:10
Происшествия

В Ростовской области найдены убитыми депутат и его жена

Газета.Ru 09:38
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
ИнфоСМИ 03:37
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Общество

Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой

Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.
РИА Новости 09:09
Шоу-бизнес

Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о поздних родах

Актриса Эвелина Бледанс и телеведущая Лера Кудрявцева ответили на слова актера Михаила Боярского, назвавшего "придурью" позднее материнство.
РЕН ТВ 08:25
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

РИА Новости 07:16
Происшествия

Историка Олега Соколова признали вменяемым

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признан вменяемым.
ТАСС 09:37
Политика

В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму

В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Газета.Ru 09:49
Происшествия

В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа

20 января этого года в кафе женщины обратились к мужчине с предложением убить мужа депутата за вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.
Российская газета 06:52
Общество

Суд подтвердил право России на бренд «Столичной» водки

Принадлежащая Шефлеру компания SPI Group должна была прекратить продажу водки под брендом «Столичная» в регионе Бенилюкс и выплатить России всю полученную прибыль от продажи товаров под брендами Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya, которая накопилась с 1999 года.
Live24 06:46
Происшествия

В Воронеже госпитализировали двоих с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
BFM.ru 09:50
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Космос

Американцы сообщили о возможном столкновении двух спутников Земли

Московский Комсомолец 07:33
Здоровье

На Дону открыта современная медицинская клиника «Мать и дитя»

Правительство Ростовской области 09:41
Культура

Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»

Фильм должен был состоять из отдельных новелл на основе песен «Машины времени». Ожидалось, что съёмками займутся разные режиссёры.
Профиль 09:21
Финансы

В 2019 году российские банки увеличили прибыль в 1,7 раза

По данным ЦБ, в 2019 году российские банки заработали 2,0 трлн руб. доналоговой прибыли, чистая прибыль составила 1,7 трлн руб. (в 1,7 раза выше значения 2018 года).
Коммерсантъ 07:31
Шоу-бизнес

Климова порадовала подписчиков снимками в стильном купальнике

Актриса поблагодарила публику за поздравления и теплые слова Этой зимой Екатерина Климова поехала отдыхать на Бали, с собой она взяла четырех детей.
WomanHit.ru 02:38
Шоу-бизнес

Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Рамблер вчера в 06:18
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Политика

Посол Украины в Италии считает оскорбительным название «Малороссия»

Посольство Украины в Италии направило возмущённое письмо в адрес итальянского телеканала RAI1, в котором заявило о недопустимости употребления слова «Малороссия» в отношении Украины.
REGNUM 05:18
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

РИА Новости 09:12
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Комсомольская правда 26 января в 07:20
Политика

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости 06:17
Общество

АПК Владимирской области не хватает страхования

Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Владимирские ведомости 26 января в 09:10
Общество

Не посещавший Китай житель Японии заболел коронавирусом

По данным Минздрава Японии, житель страны, который не посещал китайский город Ухань, заразился новым коронавирусом, сообщает Reuters.
HotGeo 05:48
Экономика

Коронавирус обрушил в Китае спрос на крабов из России

Сколько крабов покупает Китай Основной улов идет на экспорт: в 2018 году на Дальнем Востоке, основном регионе промысла, было выловлено 76,7 тыс. т краба, а экспорт составил 58,3 тыс. т. Почти половина идет на экспорт в живом или охлажденном виде: основными покупателями являются Китай, Южная Корея и Япония.
РБК 09:08
Шоу-бизнес

Телегину достанется дом, который строила Пелагея

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Пелагея поделилась подробностями развода с хоккеистом Телегиным.
Gazeta.SPb вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Вести Подмосковья 03:06
Как работают Яндекс.Новости?
Мужчина оставил своих детей в аэропорту ШереметьевоБольше новостей по теме
Главное