Происшествия

РБКРБКМужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями. Видео его допроса опубликовано на YouTube-канале СКР.
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Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

РБК07:15

Отец оставленных в аэропорту детей объяснил свой поступок

Москва 2406:22

«Мы будем вместе»: отец брошенных в Шереметьеве сыновей обратился к ним

Вечерняя Москва06:42

Оставивший в Шереметьево сыновей мужчина объяснил свой поступок слабостью

Агентство Москва06:28

Отец попросил у оставленных сыновей в Шереметьево прощения

РЕН ТВ07:24

Бросивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево назвал детей смыслом своей жизни

РИАМО06:48

Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок

ТК Звезда06:15
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Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России

В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
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Певица Анастасия Картвелишвили поразила своим голосом наставников X сезона рейтингового проекта "Голос страны" на телеканале "1+1" на Украине - девушка очень удачно перепела хит "На районе" дуэта Потапа и Насти Каменских.
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Раскрыты биографии рассекреченных разведчиков-нелегалов СССР и России

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Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
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Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
ТАСС 04:36
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Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
ТАСС 06:50
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«Спартак» отправился в Катар на второй сбор

Московский "Спартак" сегодня из аэропорта Шереметьево вылетел на второй командный сбор в Катаре, сообщает пресс-служба "красно-белых".
Bobsoccer 03:07
Происшествия

Депутата Самарской области подозревают в организации убийства супруга

RT на русском 08:09
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Сооснователь Vine запустил новое приложение коротких видео

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Политика

План Трампа предполагает суверенитет Израиля над Иорданской долиной

По данным издания, план достижения мира между израильтянами и палестинцами устанавливает «новые границы Израиля и признает израильский суверенитет над большей частью Иорданской долины».
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Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Макаревич озвучил причину отмены съемок о «Машине времени»

Напомним, советскую рок-группу "Машина времени" основали Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ 27 мая 1969 года.
Pravda.Ru 08:04
Общество

Лукашенко - колхозам: «Верните долги»

Александр Лукашенко дал задачу наладить эффективную работу предприятий агропромышленного комплекса региона и подчеркнул, что им не стоит ждать списания их долгов.
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Экономика

Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России

По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
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В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина

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Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
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Мбаппе согласился перейти в «Ливерпуль»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе согласился перейти в «Ливерпуль».
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Послание главы Чувашии заинтересовало федеральные и зарубежные СМИ

Впервые послание главы Чувашии Михаила Игнатьева вызывает такой широкий интерес.
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Армия и оружие

Гибель курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ опровергли

Офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, не находился в потерпевшем крушение в Афганистане самолете.
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Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
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Новый фильм с Дэниелом Рэдклиффом получил российское название

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Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Происшествия

Обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова признали вменяемым

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«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ

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Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
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В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
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Зеленский заявил, что Освенцим освободили украинцы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау освободили украинцы 1-го Украинского фронта Красной армии СССР.
РЕН ТВ вчера в 15:58
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Мужчина оставил своих детей в аэропорту ШереметьевоБольше новостей по теме
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