Виктор Гаврилов бросил детей в Шереметьево сегодня утром после того, как прилетел из Хабаровска. При себе у мальчиков были найдены документы и записка, предположительно, написанная родителем.

с чего всё началось

Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево

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