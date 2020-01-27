Происшествия

РБКРБКМужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево

Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
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с чего всё началось

От мужчины, бросившего сыновей в Шереметьево, сбегала жена

Виктор Гаврилов бросил детей в Шереметьево сегодня утром после того, как прилетел из Хабаровска. При себе у мальчиков были найдены документы и записка, предположительно, написанная родителем.
РЕН ТВ13:29

Подробнее о событии

СК проверит отца, бросившего маленьких сыновей в Шереметьево

РЕН ТВ12:30

СМИ рассказали о семье мужчины, бросившего детей в «Шереметьево»

РИА Новости17:34

Стала известна судьба брошенных в Шереметьево детей

Lenta.ru18:16

«Не разлучайте их. Позже заберу». Полиция установила личность отца, бросившего детей в Шереметьево

Телеканал 360°14:32

Детей, которых бросили в московском аэропорту, вернут в Хабаровский край

ТАСС19:25

Полицейские передали оставленных в аэропорту Шереметьево двух малолетних детей в больницу

Агентство Москва14:29

Полиция установила личность мужчины, оставившего двух детей в «Шереметьево»

Интерфакс14:37
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Технологии

В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

Ferra вчера в 05:15
Политика

Несколько человек ранены при обстреле посольства США в Багдаде

РИА Новости 18:46
Биатлон

Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей

На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
РБК 11:08
Происшествия

Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант

Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
Известия 16:54
Шоу-бизнес

Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Пятый канал 24 января в 21:25
Футбол

Футболист «Боруссии» Холанд установил рекорд чемпионата Германии

ТАСС Спорт 24 января в 17:25
Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
Российская газета 14:04
Технологии

Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса

Центр системных исследований и инжиниринга создал специальную онлайн-панель для мониторинга распространения из Китая нового штамма коронавируса 2019-nCoV.
Профиль 13:13
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Здоровье

Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
ToDay News Ufa 03:50
Общество

В Конституции закрепят индексацию пенсий работающим пенсионерам

Поправка об индексации пенсий распространяется и на работающих пенсионеров.
Gazeta.SPb 24 января в 03:03
Футбол

Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Sport24.ru вчера в 11:27
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80

Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 80 человек, почти 2,5 тыс. людей заражены.
RT на русском 19:03
Наука

Канадские ученые допустили возможность заразности рака

По заключению ученых, передаваться может микробиом, то есть микрофлора – совокупность триллионов микроорганизмов, среди которых не только бактерии, а также грибки и вирусы.
Портал Поиск 03:19
Происшествия

В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей

Сотрудники полиции нашли мать четырёх детей в возрасте от пяти до 12 лет, проживавших со своим отцом в заброшенном доме в Чите.
RT на русском 14:59
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин.
РБК 07:48
Происшествия

В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира

В Краснодаре госпитализировали в инфекционную больницу пассажира с повышенной температурой, прилетевшего из китайского города Санья.
REGNUM 14:33
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
РИА Новости 16:14
Общество

Россиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей

В Госдуме в феврале планируют обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных автомобилей.
Lenta.ru 19:06
Космос

Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле

Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.
Телеканал 360° 24 января в 20:23
Общество

Япония надеется эвакуировать своих граждан из Китая

Как информирует МИД Японии, власти страны готовы направить чартерный рейс, на котором японские граждане, находящиеся в Китае в заражённых зонах, могли бы вернуться на родину.
Shraibikus News 05:07
Экономика

Воспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию

Добавили четверть В декабре 2019-го цена пузырька йода объемом 10 мл выросла на 29% относительно того же периода годом ранее, следует из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились "Известия".
Известия 16:01
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости вчера в 00:17
Общество

Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году

Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 24 января в 13:42
Экономика

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
РБК 16:00
Культура

Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»

В сети появилась взломанная переписка, которую якобы вели помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
БИЗНЕС Online 24 января в 09:13
Армия и оружие

Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24

Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
Московский Комсомолец 19:27
Общество

ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии

Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Солидарность 05:49
Музыка

В Лос-Анджелесе началась церемония награждения «Грэмми»

В лос-анджелесском Staples Center проходит 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США — «Грэмми».
Коммерсантъ 17:52
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия 15:34
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