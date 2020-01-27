Происшествия
РБКМужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево
Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
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с чего всё началось
Виктор Гаврилов бросил детей в Шереметьево сегодня утром после того, как прилетел из Хабаровска. При себе у мальчиков были найдены документы и записка, предположительно, написанная родителем.РЕН ТВ13:29
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Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
Биатлон
Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей
На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
Происшествия
Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант
Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
Шоу-бизнес
Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье
Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Футбол
Футболист «Боруссии» Холанд установил рекорд чемпионата Германии
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
Технологии
Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса
Центр системных исследований и инжиниринга создал специальную онлайн-панель для мониторинга распространения из Китая нового штамма коронавируса 2019-nCoV.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Общество
В Конституции закрепят индексацию пенсий работающим пенсионерам
Поправка об индексации пенсий распространяется и на работающих пенсионеров.
Футбол
Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80
Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 80 человек, почти 2,5 тыс. людей заражены.
Наука
Канадские ученые допустили возможность заразности рака
По заключению ученых, передаваться может микробиом, то есть микрофлора – совокупность триллионов микроорганизмов, среди которых не только бактерии, а также грибки и вирусы.
Происшествия
В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей
Сотрудники полиции нашли мать четырёх детей в возрасте от пяти до 12 лет, проживавших со своим отцом в заброшенном доме в Чите.
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин.
Происшествия
В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира
В Краснодаре госпитализировали в инфекционную больницу пассажира с повышенной температурой, прилетевшего из китайского города Санья.
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
Общество
Россиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей
В Госдуме в феврале планируют обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных автомобилей.
Космос
Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле
Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.
Общество
Япония надеется эвакуировать своих граждан из Китая
Как информирует МИД Японии, власти страны готовы направить чартерный рейс, на котором японские граждане, находящиеся в Китае в заражённых зонах, могли бы вернуться на родину.
Экономика
Воспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию
Добавили четверть В декабре 2019-го цена пузырька йода объемом 10 мл выросла на 29% относительно того же периода годом ранее, следует из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились "Известия".
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
Общество
Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
Экономика
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
Культура
Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»
В сети появилась взломанная переписка, которую якобы вели помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
Армия и оружие
Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24
Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Музыка
В Лос-Анджелесе началась церемония награждения «Грэмми»
В лос-анджелесском Staples Center проходит 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США — «Грэмми».