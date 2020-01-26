Виктор Гаврилов бросил детей в Шереметьево сегодня утром после того, как прилетел из Хабаровска. При себе у мальчиков были найдены документы и записка, предположительно, написанная родителем.

с чего всё началось

41-летний мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево сразу после того, как прибыл из Хабаровска. Одному из мальчиков восемь лет, другому - пять. При них были рюкзаки, в которых находились документы, в том числе свидетельство о рождении, и записка отца.

Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево

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