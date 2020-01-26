Происшествия
Газета.RuМужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево
41-летний мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево сразу после того, как прибыл из Хабаровска. Одному из мальчиков восемь лет, другому - пять. При них были рюкзаки, в которых находились документы, в том числе свидетельство о рождении, и записка отца.
Читать в источнике
Оценить1022
с чего всё началось
Виктор Гаврилов бросил детей в Шереметьево сегодня утром после того, как прилетел из Хабаровска. При себе у мальчиков были найдены документы и записка, предположительно, написанная родителем.РЕН ТВ13:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:29, Ашберн
Экономика
Чистая прибыль «дочек» РЖД в 2019 году составила 98,5 млрд рублей
Чистая прибыль дочерних компаний "Российских железных дорог", как свидетельствует предварительная консолидированная финансовая отчетность холдинга, составила 98,5 млрд рублей в 2019 году.
Баскетбол
Обама выразил соболезнования в связи с гибелью Коби Брайанта
Бывший президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи с гибелью легенды Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта.
Шоу-бизнес
Три подбородка и много морщин: как сейчас выглядит звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко
Многие фанаты заметили, что Кравченко значительно набрала вес. У артистки можно увидеть три подбородка и очень много морщин.
Политика
Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю
Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано»
«Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям», — сообщили в правоохранительных органах.
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Происшествия
В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей
Сотрудники полиции нашли мать четырёх детей в возрасте от пяти до 12 лет, проживавших со своим отцом в заброшенном доме в Чите.
Кино
Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде
В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» вновь стал лидером американского проката
Лидером американского бокс-офиса от 24-26 января - как и неделей ранее - стал комедийный боевик "Плохие парни навсегда" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Происшествия
Из-за ливней в Бразилии погибли 30 человек
Три десятка человек погибли из-за сильных ливней в бразильском штате Минас-Жейрас, сообщает местное управление гражданской обороны.
Футбол
«Ювентус» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии
Общество
В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
Пять случаев заболевания новым коронавирусом из Китая зафиксированы в США, сообщает центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC).
Политика
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Шоу-бизнес
Боярский назвал «придурью» желание рожать в старости
Российский актер театра и кино Михаил Боярский негативно оценил решение женщин заводить детей в старости в эфире программы «Ты не поверишь!»
Кино
Билл Мюррей появится в новой части «Охотников за привидениями»
Режиссером картины «Охотники за привидениями: Наследники» станет Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, снявшего предыдущие фильмы франшизы.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
Шоу-бизнес
Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы
Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.
Шоу-бизнес
Одинокая Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов
Мужчины осыпали ее подарками и цветами, зрители дарили свою любовь, а режиссеры предлагали лучшие роли.
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
Общество
Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
Культура
Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов
Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни
Переработки на четвертом месяце беременности привели к тому, что актриса Екатерина Волкова потеряла ребенка.
Политика
Грузинская оппозиция требует запрета работы ряда организаций из США
Ранее партия провела собственный соцопрос в крупных городах страны, согласно их результатам, большинство граждан Грузии выступает за военную непричастность.
Футбол
Что сказал Сетьен после поражения «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен дал комментарий после поражения от «Валенсии» со счётом 0:2.
Космос
Рогозин полетит на Восточный на самолете для космонавтов
Глава Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отправится на космодром Восточный на самолете Ту-204-300, который ранее был специально переоборудован для перевозки космонавтов.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.