Происшествия

Газета.RuГазета.RuМужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево

41-летний мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево сразу после того, как прибыл из Хабаровска. Одному из мальчиков восемь лет, другому - пять. При них были рюкзаки, в которых находились документы, в том числе свидетельство о рождении, и записка отца.
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с чего всё началось

От мужчины, бросившего сыновей в Шереметьево, сбегала жена

Виктор Гаврилов бросил детей в Шереметьево сегодня утром после того, как прилетел из Хабаровска. При себе у мальчиков были найдены документы и записка, предположительно, написанная родителем.
РЕН ТВ13:29

Подробнее о событии

СМИ рассказали о семье мужчины, бросившего детей в «Шереметьево»

РИА Новости17:34

Стала известна судьба брошенных в Шереметьево детей

Lenta.ru18:16

«Не разлучайте их. Позже заберу». Полиция установила личность отца, бросившего детей в Шереметьево

Телеканал 360°14:32

Ведется поиск родственников детей, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево

ТАСС14:02

СК проверит отца, бросившего маленьких сыновей в Шереметьево

РЕН ТВ12:30

Полиция установила личность мужчины, оставившего двух детей в «Шереметьево»

Интерфакс14:37

Транспортная прокуратура начала проверку по факту оставления двух детей в аэропорту Шереметьево

Агентство Москва14:35
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:29, Ашберн
Экономика

Чистая прибыль «дочек» РЖД в 2019 году составила 98,5 млрд рублей

Чистая прибыль дочерних компаний "Российских железных дорог", как свидетельствует предварительная консолидированная финансовая отчетность холдинга, составила 98,5 млрд рублей в 2019 году.
ТАСС 16:04
Баскетбол

Обама выразил соболезнования в связи с гибелью Коби Брайанта

Бывший президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи с гибелью легенды Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта.
Чемпионат 17:18
Шоу-бизнес

Три подбородка и много морщин: как сейчас выглядит звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко

Многие фанаты заметили, что Кравченко значительно набрала вес. У артистки можно увидеть три подбородка и очень много морщин.
Donday.ru 12:57
Политика

Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю

Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Российская газета вчера в 13:14
Происшествия

СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано»

«Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям», — сообщили в правоохранительных органах.
Известия 07:28
Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Российская газета 14:04
Происшествия

В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей

Сотрудники полиции нашли мать четырёх детей в возрасте от пяти до 12 лет, проживавших со своим отцом в заброшенном доме в Чите.
RT на русском 14:59
Кино

Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде

В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.
News.ru вчера в 19:49
Политика

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Газета.Ru 18:07
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» вновь стал лидером американского проката

Лидером американского бокс-офиса от 24-26 января - как и неделей ранее - стал комедийный боевик "Плохие парни навсегда" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях.
Газета.Ru 17:23
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Происшествия

Из-за ливней в Бразилии погибли 30 человек

Три десятка человек погибли из-за сильных ливней в бразильском штате Минас-Жейрас, сообщает местное управление гражданской обороны.
Политическая Экспертиза 02:59
Футбол

«Ювентус» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии

РИА Новости 16:59
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия 15:34
Общество

В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом

Пять случаев заболевания новым коронавирусом из Китая зафиксированы в США, сообщает центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC).
РИА Новости 15:34
Политика

В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию

Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 15:24
Шоу-бизнес

Боярский назвал «придурью» желание рожать в старости

Российский актер театра и кино Михаил Боярский негативно оценил решение женщин заводить детей в старости в эфире программы «Ты не поверишь!»
Lenta.ru 15:25
Кино

Билл Мюррей появится в новой части «Охотников за привидениями»

Режиссером картины «Охотники за привидениями: Наследники» станет Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, снявшего предыдущие фильмы франшизы.
Известия 16:46
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой

Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
StarHit.ru 03:30
Шоу-бизнес

Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы

Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.
News.ru вчера в 00:40
Шоу-бизнес

Одинокая Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов

Мужчины осыпали ее подарками и цветами, зрители дарили свою любовь, а режиссеры предлагали лучшие роли.
Комсомольская правда 16:05
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
РИА Новости 05:44
Общество

Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов

Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
РБК 24 января в 18:46
Культура

Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов

Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
ТАСС 08:56
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни

Переработки на четвертом месяце беременности привели к тому, что актриса Екатерина Волкова потеряла ребенка.
Телеканал 360° 13:14
Культура

Мишель Обама получила «Грэмми» за лучший альбом разговорного жанра

РЕН ТВ 17:33
Политика

Грузинская оппозиция требует запрета работы ряда организаций из США

Ранее партия провела собственный соцопрос в крупных городах страны, согласно их результатам, большинство граждан Грузии выступает за военную непричастность.
РИА Новости 17:05
Футбол

Что сказал Сетьен после поражения «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен дал комментарий после поражения от «Валенсии» со счётом 0:2.
Евро-футбол.ру вчера в 14:43
Космос

Рогозин полетит на Восточный на самолете для космонавтов

Глава Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отправится на космодром Восточный на самолете Ту-204-300, который ранее был специально переоборудован для перевозки космонавтов.
Газета.Ru 00:16
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
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