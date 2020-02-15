Происшествия

ИзвестияИзвестияСМИ сообщили о конфликте со стрельбой у рынка в Калининграде

Конфликт со стрельбой произошел у Центрального рынка в Калининграде. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщают местные СМИ. По информации портала «Новый Калининград», в результате инцидента погибли два человека — муж и жена, работавшие на рынке продавцами.
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Источник сообщил о стрельбе в центре Калининграда

РИА Новости13:46

Оружие у стрелка, убившего двоих, забрал 17-летний калининградец

Новый Калининград.Ru13:31

В центре Калининграда неизвестный открыл стрельбу по людям

Московский Комсомолец13:39

На улице Баранова в Калининграде мужчина застрелил из карабина двух человек

Калининград.Ru13:17

Появилось видео с места перестрелки в Калининграде

Каскад13:37

Мужчина открыл стрельбу по прохожим на улице в Калининграде

ТАСС13:41

Очевидцы рассказали подробности стрельбы в центре Калининграда

Клопс13:40
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Норвежские биатлонисты посчитали Логинова недостойным золота чемпионата мира

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В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
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Журналистская правда 06:34
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СМИ сообщили о поставках Турцией оружия сирийским боевикам

Коммерсантъ 10:51
Игры

Стала известна дата выхода игры Half-Life: Alyx

RuNews24.ru 09:28
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
Газета.Ru 07:07
Наука

Физики МГУ обнаружили волны-предсказатели цунами

Сотрудники кафедры физики моря и вод суши физического факультета МГУ совместно с коллегами из Японского агентства морских и наземных исследований и технологий (JAMSTEC) и Университета Кагавы (Япония) обнаружили и детально исследовали эффект генерации гравитационных волн в океане пробегающими по дну поверхностными сейсмическими волнами.
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Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате

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Политика

Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность

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РБК 07:02
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У вернувшегося с Гавайев японца обнаружили коронавирус

У мужчины из Японии, вернувшегося из отпуска с Гавайских островов, подтвердили заражение новым коронавирусом Covid-19, сообщает Associated Press со ссылкой на власти штата Гавайи (США).
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Стартует седьмой сезон шоу «Голос. Дети»

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Общество

СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже

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Общество

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Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
RT на русском вчера в 22:38
Происшествия

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Газета.Ru 06:11
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ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море

Lenta.ru 05:18
Хоккей

Московское «Динамо» обыграло рижских динамовцев в овертайме в КХЛ

Хоккеисты московского "Динамо" в овертайме обыграли "Динамо" из Риги в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором команды забросили на двоих 13 шайб.
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ToDay News Ufa вчера в 10:07
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Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
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В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

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Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5

Источники из компании Sony раскрыли базовую цену новенькой PlayStation 5. Цена на эту приставку нового поколения может неприятно удивить геймеров, сообщает агентство Bloomberg.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что удивлен заявлениям из России после "очень хорошtuj разговора" с российски коллегой Владимиром Путиным.
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Православные отмечают Сретение Господне

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Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

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