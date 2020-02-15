Конфликт со стрельбой произошел у Центрального рынка в Калининграде. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщают местные СМИ. По информации портала «Новый Калининград», в результате инцидента погибли два человека — муж и жена, работавшие на рынке продавцами.

СМИ сообщили о конфликте со стрельбой у рынка в Калининграде

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