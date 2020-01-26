Общество

РЕН ТВРЕН ТВМужчина почтой отправил в США разработанную для Минобороны технику

Оперативники направили запрос в Минобороны. В ведомстве подтвердили, что радиостанция была разработана для ВС России. Подозреваемый был задержан 25 января.
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с чего всё началось

Мужчина почтой отправил в США разработанную для Минобороны технику

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке передать США разработанную для российских военных радиостанцию Р-853В1. По данным РЕН ТВ, он отправил технику по почте из Калужской области еще в апреле 2019 года.
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