Мужчина поджег себя возле здания госсовета Удмуртии, сообщает корреспондент «Ъ-Удмуртия» с места событий. По словам и.о. министра здравоохранения региона Георгия Щербака, пострадавший получил почти 100% ожогов тела. «РИА Новости» уточняет, что мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

с чего всё началось

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии. Он госпитализирован с сильными ожогами, сообщили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета. Там не уточнили мотивы пострадавшего.

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Политика Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Происшествия Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.

Финансы ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Гаджеты Цены на новые iPhone рассекретили перед презентацией Apple Сегодня в 20:00 по московскому времени начнётся презентация Apple. Но в сети уже знают, сколько будут стоить новые iPhone.

Политика В России могут ужесточить правила приема таксистов на работу В России могут ужесточить правила приема водителей на работу. С инициативой выступили крупнейшие агрегаторы такси.

Технологии Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.

Армия и оружие К концу 2020 года «Севмаш» сдаст флоту пять атомных подлодок Военно-морскому флоту России в 2019 году будет передана одна атомная субмарина, а к концу 2020 года — ещё четыре подлодки различных типов, сообщил 9 сентября журналистам генеральный директор судостроительного предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.

Политика Сенцов собрался вернуться в Крым на танках Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.

Шоу-бизнес Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.

Происшествия Пропавших без вести парня и девушку из Котовска нашли мертвыми В Тамбовском районе нашли тела молодых людей, пропавших в Котовске 29 августа. Об этом сообщается в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Футбол Менталитет победителей: Дзюба оценил игру сборной РФ с Казахстаном Ранее стало известно, что встреча между сборными России и Казахстана, состоявшаяся в рамках отборочного матча чемпионата Европы 2020 года, закончилась со счетом 1:0 в пользу россиян.

Политика Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Армия и оружие Минобороны РФ опровергло авиаудары по Идлибу «С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», — говорится в заявлении Минобороны.

Футбол Лучший бомбардир «Нефтехимика» Макаров сообщил об интересе ЦСКА 21-летний нападающий провел в текущем сезоне ФНЛ 10 матчей и забил 8 голов.

Политика Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.

Политика Путин наградил Куклачёва орденом Почёта Учёный-полярник Артур Чилингаров и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Происшествия СК начал проверку по рекламе о продаже ребенка в мессенджере в Москве Следственный комитет России приступил к проверке по факту распространения сообщений с предложением о продаже несовершеннолетнего ребенка в рекламной группе в мессенджере.

Космос Робот Федор показал видео, на кадрах которого его извлекли из корабля На видео показано, специалисты РКК «Энергия» с помощью крана аккуратно достают робота из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-14».

Общество Под Москвой заложили военно-патриотический центр для молодежи Со следующего года в Подмосковье откроется один из крупнейших в России центров военно-патриотического воспитания "Авангард".

Происшествия На Урале подросток погиб после падения на него футбольных ворот Подросток скончался после падения на него футбольных ворот в Ивделе Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.