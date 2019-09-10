По предварительной информации, человеком, поджегшим себя у здания Госсовета Удмуртии, является Альберт Разин, директор Института человека УдГУ. Он стоял у здания с плакатом "Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть".

с чего всё началось

Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, пытавшийся покончить с собой перед зданием парламента республики в Ижевске, скончался. Как сообщили РИА Новости в больнице, он умер в ожоговом отделении.

Пытавшийся покончить с собой в Ижевске мужчина умер в больнице

Политика СМИ назвали имя информатора ЦРУ в российской власти Работавшим в российском руководстве высокопоставленным осведомителем ЦРУ мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на свой источник в госорганах США.

Здоровье Более 1,2 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию За 8 месяцев 2019 года тестирование на наличие вируса иммунодефицита человека прошли более 1,2 млн человек.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Финансы Доллару предсказали снижение курса до 30 рублей По мнению гендиректора ИК «Иволга Капитал» Андрея Хохрина, именно Россия в ближайшем будущем станет островом стабильности в мировой экономике.

Общество Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.

Общество В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Общество Протоиерей Смирнов назвал теорию Дарвина совершенно ненаучной Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Чарльза Дарвина, назвав ее совершенно ненаучной.

Политика Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).

Политика Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Наука Лох-Несским чудовищем в Шотландии мог оказаться гигантский угорь Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.

Музыка Российские музыканты записали трибьют-альбом к юбилею Егора Летова К юбилею Егора Летова 27 музыкантов и групп записали памятный альбом «Без меня».

Футбол Сборная Германии на выезде обыграла команду Северной Ирландии Сборная Германии одержала победу над командой Северной Ирландии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу.

Здоровье В Свердловской области смертность снизилась на 2,4% Смертность в Свердловской области снизилась на 2,4% за январь–июль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Политика Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Футбол Гендиректор «Зенита» вошёл в исполком ассоциации европейских клубов Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев был избран в новый состав исполкома ассоциации европейских футбольных клубов (ECA).

Политика США помогут Украине пережить зиму без российского газа Переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом о продлении транзита российского газа через территорию Украины состоятся 19 сентября.

Политика Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках» Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.

Шоу-бизнес Рудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре В комментариях отметилась и Яна Рудковская. Она не сомневается, что Дима Билан устроит в Самаре лучший концерт в своей жизни.

Политика Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.

Политика Петербургский избирком хочет отменить итоги муниципальных выборов «Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия», – говорится в сообщении.

Культура Анна Михалкова и Виктория Исакова стали заслуженными артистами России Читайте такжеПрезидент подписал указ о награждении экипажа севшего в поле лайнера А321 Этим же указом звание "Заслуженного артиста России" присвоено киноактрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой.