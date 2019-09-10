Происшествия
РИА НовостиПытавшийся покончить с собой в Ижевске мужчина умер в больнице
Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, пытавшийся покончить с собой перед зданием парламента республики в Ижевске, скончался. Как сообщили РИА Новости в больнице, он умер в ожоговом отделении.
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с чего всё началось
По предварительной информации, человеком, поджегшим себя у здания Госсовета Удмуртии, является Альберт Разин, директор Института человека УдГУ. Он стоял у здания с плакатом "Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть".Udm-Info02:02
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:20, Вашингтон
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Общество
Протоиерей Смирнов назвал теорию Дарвина совершенно ненаучной
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Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Политика
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
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Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.
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Музыка
Российские музыканты записали трибьют-альбом к юбилею Егора Летова
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Телеканал 360° 06:57
Футбол
Сборная Германии на выезде обыграла команду Северной Ирландии
Сборная Германии одержала победу над командой Северной Ирландии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу.
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В Свердловской области смертность снизилась на 2,4%
Смертность в Свердловской области снизилась на 2,4% за январь–июль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Екатеринбург-ТВ 07:59
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев был избран в новый состав исполкома ассоциации европейских футбольных клубов (ECA).
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Переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом о продлении транзита российского газа через территорию Украины состоятся 19 сентября.
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Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.
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Рудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре
В комментариях отметилась и Яна Рудковская. Она не сомневается, что Дима Билан устроит в Самаре лучший концерт в своей жизни.
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Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
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Анна Михалкова и Виктория Исакова стали заслуженными артистами России
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Политика
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Происшествия
Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
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Происшествия
В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10