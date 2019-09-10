Житель Ижевска, пытавшийся покончить с собой у здания Госсовета Удмуртии, скончался от полученных травм. Об этом заявили "Интерфаксу" в 1-й республиканской клинической больнице, в которую был доставлен пострадавший.

с чего всё началось

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии. Он госпитализирован с сильными ожогами, сообщили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета. Там не уточнили мотивы пострадавшего.

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

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