Происшествия
BFM.ruМужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии. Он госпитализирован с сильными ожогами, сообщили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета. Там не уточнили мотивы пострадавшего.
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с чего всё началось
Житель Ижевска, пытавшийся покончить с собой у здания Госсовета Удмуртии, скончался от полученных травм. Об этом заявили "Интерфаксу" в 1-й республиканской клинической больнице, в которую был доставлен пострадавший.Интерфакс07:37
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Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
Газета.Ru 09:23
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Коммерсантъ 07:38
Гаджеты
Стала известна цена нового iPhone 11 от Apple
Накануне презентации в интернет утекла информация о новинках Apple, а также данные о ценах на iPhone 11 в различных конфигурациях памяти.
Кубань 24 09:11
Политика
В Петербурге допустили отмену итогов муниципальных выборов в 4 районах
«Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а возможно, и муниципальных образований в целом», — сообщили в избиркоме Петербурга.
РБК 08:46
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru вчера в 19:37
Кино
Названы самые провальные фильмы в истории Голливуда
Журнал The Hollywood опубликовал топ-3 самых провальных фильмов в истории.
Культуромания 09:37
Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафе для операторов связи
Госдума во вторник, 10 сентября, приняла в первом чтении законопроект, который предлагает ввести для операторов связи штрафы до 18 млн рублей за нарушение требований по хранению персональных данных.
Известия 08:20
Футбол
Тарханов: «Сычев пока не готов играть за Пюник»
Главный тренер «Пюника» Александр Тарханов рассказал о форме нападающего Дмитрия Сычева.
Бомбардир.ру 09:44
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 02:53
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Общество
В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро
Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости 07:52
Экономика
«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой
После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
Известия 09:01
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR.
RT на русском 07:06
Шоу-бизнес
Внук Пугачевой записал новую песню
Новая песня, которую записал Пресняков, называется Statues. Подписчики Никиты обратили внимание, что песня очень хорошая.
Подмосковье Сегодня 08:28
Футбол
Россия вырвала победу у Казахстана 1:0
9 сентября 2019 года в Калининграде встретились Россия – Казахстан в матче 6-ого тура отборочного цикла ЧЕ-2020.
Аргументы недели вчера в 18:20
Политика
Посольство РФ в Черногории не имеет данных о судьбе Смоленкова
В посольстве России в Черногории не имеют данных о судьбе Олега Смоленкова, которого называют возможным информатором США в России, после его въезда в страну.
Газета.Ru 09:17
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Космос
Умер ученый Леонид Ксанфомалити
"Седьмого сентября 2019 года ушел из жизни Леонид Васильевич Ксанфомалити, один из старейших сотрудников ИКИ, работавших в институте практически с его основания", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 08:13
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
Медведев прокомментировал положение России в G8
25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Наука
Обнаружен обезвреживающий ВИЧ механизм
Международная команда ученых обнаружила простой механизм, который обезвреживает ВИЧ на молекулярном уровне.
Sibnet Новости 04:13
Политика
Лавров высказался об американском шпионе в правительстве России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, работавшим в правительстве РФ.
URA.Ru 06:32
Общество
МВД предложило бороться с инструкциями по изготовлению оружия
МВД России предлагает ввести административную ответственность за распространение в СМИ и интернете инструкций по самодельному изготовлению огнестрельного оружия или его частей и восстановлению боевых свойств списанного огнестрельного оружия.
Rambler News Service 07:28
Политика
Госдума открывает осеннюю сессию
Сегодня, 10 сентября, состоится первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Политика
Пока вы спали: Казахстан и Киргизия ополчились против России
Казахстан и Киргизия пожаловались на Москву Власти Киргизии и Казахстана заявили, что Россия ограничивает экспорт их угля на Украину, проходящий транзитом через российскую территорию.
Рамблер 04:11