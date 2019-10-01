Происшествия
Московский КомсомолецМужчина поругался с супругой перед прыжком с детьми с балкона девятиэтажки на Белоглинской
По данным прокуратуры мужчина, который сегодня днем выпрыгнул с балкона девятиэтажки, перед трагедией поругался с супругой. Напомним, по версии следствия, 1 октября житель областного центра вместе с малолетними детьми прыгнул вниз.
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Мужчина поругался с супругой перед прыжком с детьми с балкона девятиэтажки на Белоглинской
Московский Комсомолец13:04
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Life.ru вчера в 11:28
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В Ереване стартовал саммит стран Евразийского экономического союза
Как ожидается, по итогам дискуссий будут утверждены Концепция формирования общего финансового рынка союза и бюджет ЕАЭС на будущий год.
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"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
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