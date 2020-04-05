В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек. По данным следствия, подозреваемый с балкона своей квартиры сделал замечание молодым людям, громко разговаривавшим под его окнами.

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

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