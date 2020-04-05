Происшествия
RT на русскомМужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек. По данным следствия, подозреваемый с балкона своей квартиры сделал замечание молодым людям, громко разговаривавшим под его окнами.
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Происшествия
В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским
В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
Общество
Главный хирург США показал на видео, как сделать защитную маску дома
Генеральный хирург США Джером Адамс продемонстрировал на видео, как сделать медицинскую маску в домашних условиях, чтобы защитить себя от потенциального заражения коронавирусом.
Игры
Новый патч к Mount & Blade 2 исправил ошибки и добавил новую функцию
Общество
Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Общество
Количество заболевших коронавирусом в России превысило пять тысяч
Всего в стране зарегистрировано более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в России.
Происшествия
Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Происшествия
Число заболевших коронавирусом на Дону не выросло
По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10:00 5 апреля в Ростовской области зарегистрировано 9 больных инфекцией, вызванной новым коронавирусом.
Политика
Песков заявил об отсутствии альтернативы переговорам по нефти
Песков назвал переговоры по нефти единственным вариантом в текущей ситуации, который может стабилизировать международный рынок энергоносителей.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Общество
Бурятия продлила режим самоизоляции до 30 апреля
"Глава Бурятии продлил режим самоизоляции на территории республики до 30 апреля, идет работа по расширению списка организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий", - сообщили в пресс-службе, отметив, что соответствующий документ будет скоро опубликован.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Как сообщает ToDay News Ufa, на улице маска просто забьется пылью. Кроме того вирусы не летают в воздухе.
Общество
Доктор Комаровский рассказал, что сделает при заражении коронавирусом
«Ничего другого делать не буду», — завершил доктор. Напомним, 2 апреля доктор Комаровский назвал пять шагов по борьбе с коронавирусом.
Общество
Соловьев призвал власти не доходить «до идиотизма» из-за коронавируса
Телеведущий Владимир Соловьев на своем Youtube-канале ответил жителю Краснодарского края, который пожаловался, что не может навестить свою родственницу в больнице из-за того, не может выехать из населенного пункта в связи с новыми ограничениями.
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Политика
Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу
Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Общество
В Таиланде у семи россиян обнаружили коронавирус
Коронавирус нового вида обнаружен у семи граждан России, которые находились в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
Энергетика
США не обязаны сокращать добычу нефти
Дональд Трамп заявил, что у США нет обязательств сокращать добычу нефти.
Здоровье
В ЛНР сообщили о четырех случаях заражения коронавирусом
Четыре случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщила в воскресенье глава Минздрава республики Наталия Пащенко.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Общество
Свердловский губернатор разрешил работать в карантин ряду организаций
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции.
Общество
Эпидемию в России пока удается сдержать от взрывного роста
Роспотребназдор опубликовал свежую статистику по коронавирусу в России. За последние сутки выявлены 658 инфицированных в 14 регионах.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Транспорт
Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией
Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
Общество
Раскрыты занятия россиян во время карантина
Сайт «стопкоронавирус.рф» раскрыл результаты опроса о занятиях россиян во время карантина из-за коронавируса.
Общество
В Ростовской области утвердили меры социальной поддержки граждан
Населению Ростовской области окажут социальную поддержку в период действия ограничений, вызванных COVID-19, стало известно evo-rus.com Соответствующий документ подписал 4 апреля губернатор региона Василий Голубев.
Происшествия
В Москве найдены мумифицированные сестры
В одной из квартир жилого дома на востоке Москвы обнаружены мумифицированные тела двух сестер, 1962 и 1965 годов рождения.
Происшествия
Историка Соколова этапировали в Петербург
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Здоровье
«Живая» и «мертвая» вода: почему она работает
Реклама уверяет: чтобы жить долго, надо пить только «правильную», по-особому активированную или ионизированную воду.