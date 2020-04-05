Происшествия

RT на русскомRT на русскомМужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек. По данным следствия, подозреваемый с балкона своей квартиры сделал замечание молодым людям, громко разговаривавшим под его окнами.
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Убийство в Елатьме: следственную группу лично возглавил руководитель рязанского СК

КП - Рязань04:15

Появилось еще одно видео с места расстрела пятерых человек под Рязанью

RZN.info02:51

Россиянин расстрелял пять человек

Lenta.ru04:25

Сосед рассказал о мужчине, устроившем стрельбу в Рязанской области

РИА Новости05:53

Хронология случаев массовых убийств в России

ТАСС05:24

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 апреля

Интерфакс01:30

Четыре мужчины и женщина стали жертвами расстрела в Рязанской области

РЕН ТВвчера в 19:41
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Происшествия

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
МИР 24 05:30
Общество

Главный хирург США показал на видео, как сделать защитную маску дома

Генеральный хирург США Джером Адамс продемонстрировал на видео, как сделать медицинскую маску в домашних условиях, чтобы защитить себя от потенциального заражения коронавирусом.
Профиль 02:39
Игры

Новый патч к Mount & Blade 2 исправил ошибки и добавил новую функцию

REGNUM 02 апреля в 09:47
Общество

Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Lenta.ru 03 апреля в 13:27
Общество

Количество заболевших коронавирусом в России превысило пять тысяч

Всего в стране зарегистрировано более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в России.
Городской репортер 06:45
Происшествия

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Lenta.ru 03:41
Происшествия

Число заболевших коронавирусом на Дону не выросло

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10:00 5 апреля в Ростовской области зарегистрировано 9 больных инфекцией, вызванной новым коронавирусом.
Правительство Ростовской области 04:08
Политика

Песков заявил об отсутствии альтернативы переговорам по нефти

Песков назвал переговоры по нефти единственным вариантом в текущей ситуации, который может стабилизировать международный рынок энергоносителей.
РБК 07:33
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Коммерсантъ 04:15
Общество

Бурятия продлила режим самоизоляции до 30 апреля

"Глава Бурятии продлил режим самоизоляции на территории республики до 30 апреля, идет работа по расширению списка организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий", - сообщили в пресс-службе, отметив, что соответствующий документ будет скоро опубликован.
ТАСС 05:05
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Как сообщает ToDay News Ufa, на улице маска просто забьется пылью. Кроме того вирусы не летают в воздухе.
ToDay News Ufa вчера в 11:07
Общество

Доктор Комаровский рассказал, что сделает при заражении коронавирусом

«Ничего другого делать не буду», — завершил доктор. Напомним, 2 апреля доктор Комаровский назвал пять шагов по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 05:00
Общество

Соловьев призвал власти не доходить «до идиотизма» из-за коронавируса

Телеведущий Владимир Соловьев на своем Youtube-канале ответил жителю Краснодарского края, который пожаловался, что не может навестить свою родственницу в больнице из-за того, не может выехать из населенного пункта в связи с новыми ограничениями.
Московский Комсомолец 04:17
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Политика

Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу

Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Газета.Ru 06:44
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Российская газета 06:03
Общество

В Таиланде у семи россиян обнаружили коронавирус

Коронавирус нового вида обнаружен у семи граждан России, которые находились в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
ТАСС 00:32
Энергетика

США не обязаны сокращать добычу нефти

Дональд Трамп заявил, что у США нет обязательств сокращать добычу нефти.
Деловое.ТВ вчера в 03:17
Здоровье

В ЛНР сообщили о четырех случаях заражения коронавирусом

Четыре случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщила в воскресенье глава Минздрава республики Наталия Пащенко.
РИА Новости 04:51
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Общество

Свердловский губернатор разрешил работать в карантин ряду организаций

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции.
ИА Красная Весна 06:35
Общество

Эпидемию в России пока удается сдержать от взрывного роста

Роспотребназдор опубликовал свежую статистику по коронавирусу в России. За последние сутки выявлены 658 инфицированных в 14 регионах.
Ридус 07:16
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Транспорт

Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией

Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
Известия 05:42
Общество

Раскрыты занятия россиян во время карантина

Сайт «стопкоронавирус.рф» раскрыл результаты опроса о занятиях россиян во время карантина из-за коронавируса.
Lenta.ru 04:08
Общество

В Ростовской области утвердили меры социальной поддержки граждан

Населению Ростовской области окажут социальную поддержку в период действия ограничений, вызванных COVID-19, стало известно evo-rus.com Соответствующий документ подписал 4 апреля губернатор региона Василий Голубев.
Evo-rus.com 03:03
Происшествия

В Москве найдены мумифицированные сестры

В одной из квартир жилого дома на востоке Москвы обнаружены мумифицированные тела двух сестер, 1962 и 1965 годов рождения.
Вести.Ru 07:23
Происшествия

Историка Соколова этапировали в Петербург

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 05:06
Здоровье

«Живая» и «мертвая» вода: почему она работает

Реклама уверяет: чтобы жить долго, надо пить только «правильную», по-особому активированную или ионизированную воду.
НТВ 05:34
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