Происшествия

RT на русскомRT на русскомМужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек. По данным следствия, подозреваемый с балкона своей квартиры сделал замечание молодым людям, громко разговаривавшим под его окнами.
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Убийство в Елатьме: следственную группу лично возглавил руководитель рязанского СК

КП - Рязань04:15

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 апреля

Интерфакс01:30

Россиянин расстрелял пять человек

Lenta.ru04:25

Сосед рассказал о мужчине, устроившем стрельбу в Рязанской области

РИА Новости05:53

Появилось еще одно видео с места расстрела пятерых человек под Рязанью

RZN.info02:51

Хронология случаев массовых убийств в России

ТАСС05:24

Четыре мужчины и женщина стали жертвами расстрела в Рязанской области

РЕН ТВвчера в 19:41
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Происшествия

Историка Соколова этапировали в Петербург

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 05:06
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции

Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Известия 03 апреля в 11:47
Экономика

Татьяна Бакальчук перестала быть самой богатой россиянкой

В результате Татьяна Бакальчук снова отступила на второе место в рейтинге богатейших женщин России, освободив первую строчку для привыкшей к ней Елены Батуриной.
Российская газета вчера в 11:57
Общество

Россия приостановила вывоз россиян из-за рубежа

Еще в начале этой недели Росавиация резко сократила квоты на вывоз россиян из-за рубежа.
Эхо Москвы вчера в 03:00
Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Самойлова работает с психологом из-за расставания с Джиганом

Gazeta.SPb вчера в 17:15
Общество

В Крыму с 6 апреля школьники начнут учиться дистанционно

В школах Республики Крым образовательный процесс восстановится с 6 апреля в дистанционном режиме.
Российская газета 05:33
Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс вчера в 05:59
Гаджеты

Redmi представила свой первый фитнес-браслет Redmi Band

Astera 03 апреля в 16:23
Общество

У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.
Коммерсантъ 05:54
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

Названа доля бессимптомных пациентов с коронавирусом в России

Москва, 4 апреля 2020, 17:05 — REGNUM В Российской Федерации заболевание СOVID-19 протекает бессимптомно у около 25% пациентов из всего общего количества инфицированных.
REGNUM вчера в 10:05
Общество

В Москве за сутки выявлено 536 новых случаев заражения коронавирусом

Корронавирус в Москве подтвержден у 3893 человек, рост за сутки - 536 случаев.
Эхо Москвы 03:44
Общество

Власти Хакасии разрешили гулять с детьми в условиях самоизоляции

Правительство Хакасии разрешило гулять с детьми в условиях режима самоизоляции, действующему в регионе с 1 апреля.
ТАСС вчера в 10:46
Технологии

RdpGamepad позволяет играть с помощью геймпада Xbox на удалённом PC

Модуль называется RdpGamepad и позволяет обмениваться данными с компьютером, используя канал Remote Desktop Virtual Channel и виртуальную копию геймпада на удалённом рабочем столе.
Игромания.ру 04:26
Общество

Раскрыты занятия россиян во время карантина

Самым популярным занятием россиян в режиме самоизоляции стало общение с семьей.
Peterburg2.ru 05:19
Общество

Власти Подмосковья разъяснили правила поездок на машине при самоизоляции

Воробьев утверждал, что «блокировать» (закрывать въезды и выезды на территорию) Москву и Подмосковье не планируется.
РБК 03:22
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
АиФ Оренбург вчера в 03:39
Политика

Путин поблагодарил держащих оборону от пандемии врачей

Газета.Ru 02 апреля в 11:04
Происшествия

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Lenta.ru 03:41
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Известия 02 апреля в 06:13
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Общество

В Краснодарском крае продлили карантин

Краснодар, 5 апреля 2020, 12:58 — REGNUM Сроки карантина на территории Краснодарского края продлены до 12 апреля, решение об этом принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 5 апреля.
REGNUM 05:58
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Общество

Аксёнов анонсировал изменения в режиме работы предприятий Крыма

Власти Крыма сегодня опубликуют указ о порядке работы предприятий Крыма на продленный период изоляции.
ИА Крыминформ 03:28
Футбол

Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете

Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.
Спорт-Экспресс вчера в 16:20
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
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