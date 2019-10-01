Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона. "От полученных травм девочка скончалась", - сказал собеседник агентства.

В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом

Политика Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Общество Рошаль не поддержал решение врачей онкоцентра Блохина об увольнении Напомним, что ранее директор онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди сообщил о том, что пять врачей медицинского учреждения написали заявления об увольнении.

Происшествия Напавший на сотрудника Следственного комитета в Москве задержан Напавший на сотрудника Следственного комитета с ножом у проходной СК в Москве задержан.

Здоровье В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.

Политика Путин поздравил Пашиняна с результатами саммита ЕАЭС в Ереване Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с результатами заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Политика В ДНР прокомментировали подписание «формулы Штайнмайера» Министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель в контактной группе в Минске Наталья Никонорова прокомментировала подписание «формулы Штайнмайера».

Общество Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.

Здоровье Обрекли на смерть: в Керчи собирают подписи против перепрофилирования онкодиспансера Как передает корреспондент РИА «Новый День», над керченским филиалом ГБУЗРК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М Ефетова» нависла угроза «перепрофилирования» – сокращение штата, запрет на проведение операций и невозможность провести диагностику на месте.

Политика Европарламент отклонил кандидатов в еврокомиссары от Венгрии и Румынии Вердикт был вынесен после того, как большинство депутатов Европарламента заявили, что оба кандидата имеют финансовые конфликты интересов, сообщает Financial Times со ссылкой на представителей парламента.

Происшествия Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.

Политика В МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.

Здоровье В Подмосковье родился мальчик весом 5,5 килограмма В подмосковной Балашихе родился мальчик весом 5,5 килограмма, он отлично себя чувствует и уже уехал с мамой домой, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.

Авто У Hyundai Santa Fe и Tucson появились новые моторы Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ», автомобили Hyundai Tucson Rock Edition комплектуются двумя вариантами двигателя: 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. с передним или полным приводом, а также новым 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. и полным приводом.

Политика Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера» Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.

Авто Обновленный седан Kia Cerato появился в России Дилеры корейского бренда KIA начали продажи в России седана KIA Cerato в обновленных комплектациях.

Политика Валуев отказался слушать выступление Греты Тунберг в ГД Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев заявил, что отказывается слушать речь шведской активистки Греты Тунберг, которую пригласили выступить перед российской молодёжью и парламентариями.

Спорт Российская прыгунья Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира Российская легкоатлетка Мария Ласицкене получила золотую медаль по прыжкам в высоту на чемпионате мира в Катаре.

Музыка Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.

Футбол Новым тренером «Спартака» может стать Доменико Тедеско Наиболее часто упоминается имя 34-летнего немецкого специалиста Доменико Тедеско, который в марте этого года покинул пост главного тренера "Манчестер Сити" и с тех пор находится без работы.

Политика Путин подписал указ об осеннем призыве в армию по новым правилам Российский лидер Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 132 тысяч россиян по новыми правилами.

Технологии Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.

Шоу-бизнес Пугачева сделала замечание Билану Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.