Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Полтаве мужчина при задержании взял в заложники полицейского

В Полтаве злоумышленник при попытке задержания взял в заложники сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату. Об этом заявил в своём Facebook замглавы МВД страны Антон Геращенко.
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В Украине мужчина взял в заложники полицейского и угрожает взрывом

Комсомольская правда05:29

В Полтаве мужчина с гранатой захватил в заложники начальника угрозыска

Интерфакс04:54

Угрожавший взрывом в Полтаве мужчина взял полицейского в заложники

РЕН ТВ04:33

В Полтаве угонщик взял в заложники начальника уголовного розыска

РБК04:48

Раскрыто требование захватившего полицейского в заложники украинца

Lenta.ru06:46

Появилось видео с места захвата заложника в Полтаве

РИА Новости05:37

В Полтаве мужчина при задержании взял в заложники полицейского

RT на русском04:52
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Происшествия

ФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири

Lenta.ru 06:37
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Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru вчера в 14:22
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Общество

СКР не нашел второго гражданства у Мизулиной

BFM.ru 07:26
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Происшествия

Калининградец пожаловался на полицейских, по ошибке обыскавших его квартиру

Позднее выяснилось, что силовики ворвались к калининградцу по ошибке, спутав его с администратором одной из локальных групп в соцсетях, где было опубликовано видео с оскорблением полицейского.
ЗакC.Ру 06:15
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Политика

В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией

Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известия вчера в 04:04
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Общество

Мишустин назвал способ развития внутреннего туризма в России

Развитию внутреннего туризма может способствовать создание соответствующей инфраструктуры, считает глава Правительства РФ Михаил Мишустин.
iReactor 05:17
Политика

Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии

Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Газета.Ru 03:39
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Футбол

Двукратный чемпион России по футболу Рыжиков покинул «Крылья Советов»

До "Крыльев Советов" Рыжиков играл за казанский "Рубин", в составе которого становился двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012) и двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012).
ТАСС Спорт 05:48
Происшествия

Женившегося на 13-летней девочке российского имама отправили в колонию

Верховный суд Татарстана отправил в колонию на четыре года назвавшего себя имамом Расула Салихова, женившегося на 13-летней девочке с помощью исламского обряда никах.
Lenta.ru 06:31
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Политика

Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании

Сотрудники избиркома, разместившие в Twitter Центральной избирательной комиссии опрос об удобстве многодневного голосования, «сделали глупость».
РБК 05:19
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Армия и оружие

В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35

REGNUM вчера в 06:45
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Общество

Дегтярев заявил о выделении 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю

«Правительство России выделит дополнительные ₽1.3 млрд Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время», – написал Дегтярев и добавил, что также будут рассмотрены предложения, которые власти региона сформулируют в ближайший месяц.
Ведомости 06:04
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Шоу-бизнес

Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
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Политика

Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ

Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
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Футбол

Роналду стал вторым по числу голов в официальных играх

Первое место по количеству мячей в официальных играх занимает Пеле. За свою карьеру ему удалось забить 767 голов.
Vprognoze.ru вчера в 02:58
Здоровье

В Омской области заразились коронавирусом более 400 медиков

Коронавирусной инфекцией в Омской области заразились 408 медиков, заявила на пресс-конференции министр здравоохранения региона Ирина Солдатова.
РИА Новости 07:42
Армия и оружие

До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей

Piter.tv 01:36
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
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Футбол

Гончаренко: у ЦСКА появились хорошие возможности усилить команду

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что клуб делает все возможное для усиления состава.
Газета.Ru 07:24
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
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Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Авторадио вчера в 11:18
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Политика

Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
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Футбол

«Краснодар» объявил об уходе из команды Мануэла Фернандеша

«Краснодар» сообщил об уходе двух игроков.
Vprognoze.ru 05:08
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 21 июля в 01:26
1,7K
Политика

В 13-ый раз вышли на митинг жители Хабаровска

В 13-ый раз вышли на митинг жители Хабаровска. Сотни людей традиционно в 19 часов собрались перед зданием правительства Хабаровского края.
EastRussia 07:23
Общество

Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели

Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ 05:19
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца

Российский боец, чемпиона UFC, Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России, Абдулманапа Нурмагомедова.
Телеканал Санкт-Петербург 03:34
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Футбол

Федун выразил вотум доверия Тедеско

Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун выразил вотум доверия главному тренеру Доменико Тедеско.
Газета.Ru вчера в 19:28
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Наука

Создан дрон, способный летать как птица и зависать на одном месте

Инженеры из Сингапура и Австралии создали крылатого робота, который весит всего в 26 грамм.
Evo-rus.com 04:51
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Общество

Бастрыкин не сомневается в причастности Фургала к преступлениям

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал уголовное дело, заведенное в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Газета.Ru 07:43
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