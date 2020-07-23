В Полтаве злоумышленник при попытке задержания взял в заложники сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату. Об этом заявил в своём Facebook замглавы МВД страны Антон Геращенко.

В Полтаве мужчина при задержании взял в заложники полицейского

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