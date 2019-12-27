Происшествия
ИнтерфаксМужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм
В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож. У него возник конфликт с охранником.
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Происшествия
Разбился пассажирский самолет в Казахстане
Фигурное катание
Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России
Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Здоровье
В Самаре геям и проституткам запретили быть донорами крови
В Самаре на сайте областной станции переливания крови разместили информацию, которая поясняет, кто не может стать донором.
Здоровье
Западные СМИ рассказали, как Путин помог России протрезветь
Президент России Владимир Путин сделал здоровый образ жизни важной частью своего имиджа в общественных отношениях, что положительно сказывается на жизни россиян.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Кино
«Гоблин» сравнил «Ведьмака» с «Игрой престолов»
Сериал «Ведьмак», основанный на серии романов Анджея Сапковского, вышел 20 декабря и сразу же вызвал многочисленные споры.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО
Общество
Синоптик предупредил москвичей о «барической пиле» в Новый год
Специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил о резких перепадах давления в Москве с 31 декабря.
Армия и оружие
Китай установил мировой рекорд по спуску на воду эсминцев для ВМС НОАК
Китайские судостроители установили своеобразный мировой рекорд, построив и спустив на воду за 2019 год девять эсминцев для ВМС НОАК.
Политика
Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Армия и оружие
Названо главное достижение российской группировки войск в Сирии за год
«Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию», - сказал Чайко.
Политика
Кабмин Украины упростил получение гражданства для воевавших в Донбассе
Правительство Украины приняло решение, которое позволит упростить процедуры получения гражданства страны иностранцами, воевавшими в Донбассе против сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисе
Семья Анастасии Заворотнюк резко отреагировала на слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Общество
Росстат прогнозирует увеличение продолжительности жизни россиян
В Росстате спрогнозировали увеличение средней продолжительности жизни россиян с 73,4 года в 2020 году до 79,1 года в 2035 году.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Транспорт
В Шереметьеве 17 января откроется новый международный терминал С1
Политика
Россия и Катар подписали соглашения о безвизовом режиме
Россия и Катар подписали соглашение, отменяющее для граждан двух стран визовые формальности.
Происшествия
С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет
Сотрудники ФСИН России сняли электронный браслет у младшей из сестер Хачатурян Марии. Об этом РБК сообщил ее адвокат Ярослав Пакулин.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Театры
Волгоградский НЭТ открывает новую страницу своей истории
Приглашение журналистов на открытый откровенный разговор связано не столько с уже ушедшими в прошлое событиями, происходившими с НЭТом после ухода из жизни основателя театра, сколько с желанием нового административного и художественного руководства рассказать о последних позитивных переменах в жизни творческого коллектива и намеченных путях дальнейшего развития популярного в городе театра.
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла Чехии на молодежном чемпионате мира
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Общество
Путин подарил школьнице из Обнинска щенка лабрадора
Президент России Владимир Путин подарил щенка лабрадора 12-летней школьнице из Обнинска Екатерине Папановой.
Армия и оружие
Для российских Су-57 нашли покупателя
В ноябре генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что покупателями Су-57 могут стать Индия и ОАЭ.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом
Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
Спорт
Глава РУСАДА уведомил WADA о несогласии с отстранением России
Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус направил в Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с вердиктом исполкома этого агентства, на четыре года отстранившего российских спортсменов от крупнейших международных соревнований.
Здоровье
Врач рассказала жителям Подмосковья о правилах лечения насморка
Жителям России рассказали о действенных правилах лечения насморка.