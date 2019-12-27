Происшествия
ИнтерфаксМужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм
В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож. У него возник конфликт с охранником.
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Происшествия
Навального задержали в офисе ФБК
Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
Общество
Представитель Батуриной прокомментировал возбуждённое против неё дело
Геннадий Теребков, представитель президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, прокомментировал уголовное дело о клевете, возбуждённое против неё судом в Калмыкии.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Авто
Toyota показала новую версию внедорожника Land Cruiser Commercial
Японская компания представила новую версию Toyota Land Cruiser, получившую приставку Commercial в названии.
Общество
Умерла худрук «Современника» Галина Волчек
Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни, сообщили в театре.
Политика
Германия отказала Украине в военной помощи
Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
Футбол
«Тоттенхэм» предложил «Реалу» купить Эриксена
Ранее издание Daily Mirror сообщало, что «Реал» готов продать Иско в «Челси» на 44 миллиона евро, чтобы купить Кристиана Эриксена.
Фигурное катание
Орсер назвал чудом катание фигуристки Медведевой в сломанном ботинке
Наставник российской фигуристки Евгении Медведевой канадский специалист Брайан Орсер назвал небольшим чудом успешное выступление своей подопечной в короткой программе на чемпионате России на коньках, ботинок одного из которых повреждён.
Экономика
Сбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе
Сбербанк составил список самых заметных банковских трендов 2019 г. В исследование вошли данные о состоянии банковской системы, ее регулировании, а также об ипотеке, кибератаках, депозитах и взносах Агентства страхования вкладов (АСВ).
Экономика
Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным
Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Политика
Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года
Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Шоу-бизнес
Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»
Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Общество
В работе Альфа-банка произошел сбой
В работе Альфа-банка произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.
Политика
Протестующие в Черногории направились в Подгорицу
После отказа парламента Черногории принять поправки к законопроекту о свободе вероисповедания, предложенные Сербской православной церковью и оппозицией, тысячи жителей города Никшич прорвали блокаду полиции и двинулись маршем к Подгорице.
Политика
Путин и Лукашенко могут обсудить газовые вопросы до конца года
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер может провести телефонные переговоры по газовым вопросам с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца 2019 года.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Политика
Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков
Сокращение плана произошло «прежде всего» из-за того, что OneWeb не предоставила свои спутники из-за их «неготовности», сказал Рогозин (цитата по ТАСС).
Кино
Названы самые обсуждаемые фильмы и сериалы 2019 года
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда
"Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам представитель "Газпрома".
Музыка
Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»
Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
Армия и оружие
WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе
Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне
В подмосковном Воскресенске школьница умерла в бассейне в свой день рождения.