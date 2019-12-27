Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксМужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм

В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож. У него возник конфликт с охранником.
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Братия Высоко-Петровского монастыря планирует навестить ворвавшегося в храм с ножом мужчину

Агентство Москва09:47

Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве

РБК08:01

В Москве неизвестный пытался проникнуть с ножом в мужской монастырь

РИА Новости08:25

Представители московского монастыря хотят посетить мужчину, ворвавшегося в храм с ножом

Вечерняя Москва10:45

Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве

Москва 2407:48

В столице задержали мужчину, который с ножом ворвался в монастырь

Подмосковье Сегодня07:28

В МВД рассказали о мужчине с ножом, который ворвался в храм в Москве

РЕН ТВ07:58
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Происшествия

Навального задержали в офисе ФБК

Коммерсантъ вчера в 04:47
Политика

Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение на День Победы

РЕН ТВ 14:35
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

Коммерсантъ 09:00
Общество

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RT на русском 13:41
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета 13:51
Авто

Toyota показала новую версию внедорожника Land Cruiser Commercial

Японская компания представила новую версию Toyota Land Cruiser, получившую приставку Commercial в названии.
32CARS.ru 05:41
Общество

Умерла худрук «Современника» Галина Волчек

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни, сообщили в театре.
Коммерсантъ вчера в 12:07
Политика

Германия отказала Украине в военной помощи

Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
РИА Новости 14:10
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Ранее издание Daily Mirror сообщало, что «Реал» готов продать Иско в «Челси» на 44 миллиона евро, чтобы купить Кристиана Эриксена.
RuNews24.ru 11:25
Фигурное катание

Орсер назвал чудом катание фигуристки Медведевой в сломанном ботинке

Наставник российской фигуристки Евгении Медведевой канадский специалист Брайан Орсер назвал небольшим чудом успешное выступление своей подопечной в короткой программе на чемпионате России на коньках, ботинок одного из которых повреждён.
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С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет

Вести.Ru 06:24
Экономика

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Экономика

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Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Московский Комсомолец вчера в 09:55
Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
RT на русском 11:04
Армия и оружие

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В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Шоу-бизнес

Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»

Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Газета.Ru вчера в 07:12
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В работе Альфа-банка произошел сбой

В работе Альфа-банка произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.
Коммерсантъ 09:08
Политика

Протестующие в Черногории направились в Подгорицу

После отказа парламента Черногории принять поправки к законопроекту о свободе вероисповедания, предложенные Сербской православной церковью и оппозицией, тысячи жителей города Никшич прорвали блокаду полиции и двинулись маршем к Подгорице.
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Политика

Путин и Лукашенко могут обсудить газовые вопросы до конца года

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер может провести телефонные переговоры по газовым вопросам с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца 2019 года.
Известия 14:42
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл вторую игру на Кубке Шпенглера

Уфа1.ру 12:47
Политика

Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков

Сокращение плана произошло «прежде всего» из-за того, что OneWeb не предоставила свои спутники из-за их «неготовности», сказал Рогозин (цитата по ТАСС).
РБК 13:17
Кино

Названы самые обсуждаемые фильмы и сериалы 2019 года

Газета.Ru 08:31
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

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Суть событий вчера в 06:43
Экономика

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

"Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам представитель "Газпрома".
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РЕН ТВ 10:25
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WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе

Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
РБК 13:31
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 12:19
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне

В подмосковном Воскресенске школьница умерла в бассейне в свой день рождения.
Вести.Ru 06:10
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