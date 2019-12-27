Происшествия
ИнтерфаксМужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм
В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож. У него возник конфликт с охранником.
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FAW анонсировал новый роскошный седан Hongqi H9
Фигурное катание
Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России
Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
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Райан Рейнольдс подтвердил выход «Дэдпула 3»
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
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Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге
Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.
Экономика
Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
Происшествия
Число жертв крушения самолета в Казахстане возросло до 15
Число жертв крушения пассажирского самолета Fokker-100 под Алма-Атой возросло до 15.
Космос
Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры
Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
Политика
Захарова анонсировала ответ на санкции за «Северный поток-2»
Россия предпримет зеркальные меры после американских санкций против газопровода «Северный поток-2».
Армия и оружие
Против армии России готовят информационную атаку, заявили в Минобороны
Иностранные государства в ближайшее время готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон и Брэд Питт флиртуют друг с другом
Поклонники Дженнифер Энистон и Брэда Питта взбудоражены новостью о том, что между актерами снова появилась химия.
Общество
Дело о клевете: суд объявил Елену Батурину в розыск
Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина объявлена в федеральный розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению Эренцена Манжеева - финансового управляющего банкротством бывшего первого вице-президента "Интеко" и родного брата ответчицы Виктора Батурина.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
Политика
Земан допустил отмену визита в Россию на 75-летие Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Авто
Renault с января повысит цены на все модели
С 1 января 2020 года Renault повысит рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России в среднем на 2,4%. Подорожание коснется автомобилей только 2020 года выпуска.
Футбол
Бывший игрок киевского «Динамо» счел русских и украинцев одним народом
Бывший игрок киевского "Динамо" Горан Попов, выступавший за украинскую команду в период с 2010 по 2014 год, высказался о сходствах русских и украинцев.
Футбол
Александр Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС
Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост, который он занимал в течение последних 19 месяцев.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Экономика
Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года
Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
Космос
Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу
Приблизившись к планете на расстояние 3 тысячи километров, зонд использовал маневр, чтобы снизить скорость и изменить траекторию полета для четвертого сближения с Солнцем, которое должно произойти 29 декабря 2020 года.
Здоровье
Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Московский гастроэнтеролог Алексей Парамонов сообщил о заболеваниях, при которых категорически запрещено распитие спиртного даже в самых малых дозах — пишет «АиФ».
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Политика
Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований
"Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований", - сказано в указе, опубликованном на сайте президента Украины.
Общество
В Канаде Трампа вырезали из фильма «Один дома-2»
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила слухи о разводе с Иваном Телегиным
В 2016 году популярная певица Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина. 21 января 2017 года у пары родилась дочка Таисия.
Политика
Германия отказала Украине в военной помощи
Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.