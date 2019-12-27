Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксМужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм

В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож. У него возник конфликт с охранником.
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Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве

РБК08:01

Представители московского монастыря хотят посетить мужчину, ворвавшегося в храм с ножом

Вечерняя Москва10:45

В Москве неизвестный пытался проникнуть с ножом в мужской монастырь

РИА Новости08:25

Братия Высоко-Петровского монастыря планирует навестить ворвавшегося в храм с ножом мужчину

Агентство Москва09:47

Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве

Москва 2407:48

В столице задержали мужчину, который с ножом ворвался в монастырь

Подмосковье Сегодня07:28

В МВД рассказали о мужчине с ножом, который ворвался в храм в Москве

РЕН ТВ07:58
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FAW анонсировал новый роскошный седан Hongqi H9

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Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
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Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
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Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге

Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.
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Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
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Число жертв крушения самолета в Казахстане возросло до 15

Число жертв крушения пассажирского самолета Fokker-100 под Алма-Атой возросло до 15.
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Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры

Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
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Захарова анонсировала ответ на санкции за «Северный поток-2»

Россия предпримет зеркальные меры после американских санкций против газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 11:46
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Против армии России готовят информационную атаку, заявили в Минобороны

Иностранные государства в ближайшее время готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
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Дженнифер Энистон и Брэд Питт флиртуют друг с другом

Поклонники Дженнифер Энистон и Брэда Питта взбудоражены новостью о том, что между актерами снова появилась химия.
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Дело о клевете: суд объявил Елену Батурину в розыск

Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина объявлена в федеральный розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению Эренцена Манжеева - финансового управляющего банкротством бывшего первого вице-президента "Интеко" и родного брата ответчицы Виктора Батурина.
Газета.Ru 13:44
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Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
РИА Новости 16:13
Политика

Земан допустил отмену визита в Россию на 75-летие Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости 15:47
Авто

Renault с января повысит цены на все модели

С 1 января 2020 года Renault повысит рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России в среднем на 2,4%. Подорожание коснется автомобилей только 2020 года выпуска.
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Футбол

Бывший игрок киевского «Динамо» счел русских и украинцев одним народом

Бывший игрок киевского "Динамо" Горан Попов, выступавший за украинскую команду в период с 2010 по 2014 год, высказался о сходствах русских и украинцев.
Газета.Ru 15:18
Футбол

Александр Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС

Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост, который он занимал в течение последних 19 месяцев.
Вести.Ru 06:40
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
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Экономика

Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года

Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
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Космос

Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу

Приблизившись к планете на расстояние 3 тысячи километров, зонд использовал маневр, чтобы снизить скорость и изменить траекторию полета для четвертого сближения с Солнцем, которое должно произойти 29 декабря 2020 года.
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Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Московский гастроэнтеролог Алексей Парамонов сообщил о заболеваниях, при которых категорически запрещено распитие спиртного даже в самых малых дозах — пишет «АиФ».
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Шоу-бизнес

Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске

Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
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Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
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Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований

"Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований", - сказано в указе, опубликованном на сайте президента Украины.
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Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
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Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
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Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

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Пелагея подтвердила слухи о разводе с Иваном Телегиным

В 2016 году популярная певица Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина. 21 января 2017 года у пары родилась дочка Таисия.
RuNews24.ru вчера в 06:58
Политика

Германия отказала Украине в военной помощи

Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
РИА Новости 14:10
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