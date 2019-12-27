Происшествия
ИнтерфаксМужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм
В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож. У него возник конфликт с охранником.
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Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
Авто
В Сети появились первые фото российского электромобиля «Монарх»
Первые фотографии российского электромобиля «Монарх» были опубликованы в Сети 27 декабря.
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Политика
США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»
Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года.
Политика
В Черногории тысячи верующих протестуют против нового закона о церкви
Закон ущемляет права прихожан и самой Сербской православной церкви, единственной канонической на данный момент в Черногории.
Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
Музыка
Валерий Сюткин посвятил клип знаменитостям, умершим в 2019 году
Напомним, композицию «Время не проведешь», записанную совместно с гитаристом Николаем Девлет-Кильдеевым, Валерий Сюткин презентовал в декабре минувшего года.
Фигурное катание
Косторная выиграла короткую программу на ЧР с мировым рекордом
16-летняя российская фигуристка Алена Косторная вновь поразила всех своей короткой программой на Чемпионате России в Красноярске.
Футбол
«Милан» объявил о возвращении Златана
Общество
Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете
В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
Политика
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Экономика
Украина заявила о получении от «Газпрома» пяти миллиардов долларов
В общей сложности Украина получила от «Газпрома» пять миллиардов долларов, которые ей положены по решению Стокгольмского арбитража.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Общество
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
Авто
Skoda объявила скидки на свои автомобили в январе
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Политика
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Сирии и Ливии
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Кино
Россияне назвали любимым фильмом 2019 года «Т-34»
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Технологии
Геймпад Playstation 5 оснастят новыми кнопками для средних пальцев
На каждой стороне расположены по две кнопки, предназначенные для взаимодействия средних пальцев.
Энергетика
Нефть установилась на отметке выше $68 за баррель
Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель в ходе торговой сессии 27 декабря после краткого падения до $67,5 за баррель.
Общество
Москвичку уволили из полиции за подписку на Навального
Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Политика
Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса
Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Здоровье
Три правила оздоровления кишечника назвали врачи
Австралийские медицинские специалисты перечислили три «золотых правила» оздоровления кишечника.
Футбол
Гвардиола назвал самый важный момент в истории «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о важности нападающего Серхио Агуэро для команды и назвал самый важный момент в истории манкунианского клуба.
Шоу-бизнес
Стало известно настоящее имя Галины Волчек
Настоящее отчество художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек — Беровна, хотя большинство поклонников артистки знают ее как Галину Борисовну.