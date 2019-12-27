В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож. У него возник конфликт с охранником.

Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм

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