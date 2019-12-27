Происшествия

РБКРБКМужчина с ножом ворвался в храм в Москве

В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, мужчина угрожал прихожанам, но поранился.
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