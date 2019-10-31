В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ. По ее данным, в четверг днем он нанес шестилетнему мальчику смертельное ножевое ранение.

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

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