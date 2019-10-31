Происшествия
ИнтерфаксМужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ. По ее данным, в четверг днем он нанес шестилетнему мальчику смертельное ножевое ранение.
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Происшествия
В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск
Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 1 ноября Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш.
РИА Новости вчера в 23:15
Политика
Трамп сменил место жительства в связи с налоговыми вопросами
Президент США Дональд Трамп уведомил суд о смене постоянное место жительства.
Российская газета вчера в 21:33
Происшествия
Страховщик погасит долг по ипотеке убитой жительницы Екатеринбурга
РИА Новости вчера в 09:38
Гаджеты
Корпорация Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Корпорация Apple купила торговую марку российской группы компаний ISBC, под которой она выпускала гаджеты с RFID-метками.
Pravda.Ru вчера в 06:58
Общество
В семь раз может вырасти штраф за езду без ОСАГО
Штраф для автомобилистов, которые ездят без обязательного страхования, могут повысить в семь раз.
Невские Новости вчера в 00:14
Общество
Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок
По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ вчера в 10:58
Общество
Налог для самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах
Минфин России предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
Газета.Ru 30 октября в 11:56
Экономика
Долговая нагрузка россиян превысила исторический максимум
Уровень долговой нагрузки граждан РФ превысил исторический максимум и достиг 10,6% по состоянию на 1 октября 2019 года.
Новые Известия вчера в 07:06
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
REGNUM вчера в 23:17
Авто
В России стартовало производство Kia Soul по полному циклу
Завод "Автотор" в Калининграде начал производство Kia Soul третьего поколения по полному циклу (CKD).
Российская газета вчера в 08:48
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru 30 октября в 06:16
Гаджеты
Представлен не требующий регистрации мини-дрон
Компания DJI представила дрон DJI Mavic Mini, который не нужно регистрировать, сообщает издание Astera.
Профиль вчера в 05:49
Космос
Платное ТВ не заметило обязательную «цифру»?
По оценкам экспертов, в регионах с аналога на цифру в среднем переходит всего 1,5-2% абонентов: все остальные давно подключены к цифровому эфирному или платному ТВ.
TelecomDaily вчера в 04:12
Культура
Биеннале современного искусства открылась в Новой Третьяковке
В Новой Третьяковке на Крымском валу стартовала Московская международная биеннале современного искусства.
Вести.Ru 30 октября в 08:14
Происшествия
Бизнесмен из списка Титова Андрей Каковкин получил три года тюрьмы
Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин вернулся в Россию зимой прошлого года. При въезде в страну его сразу же арестовали.
BFM.ru вчера в 22:31
Политика
Эксперт назвал вероятных союзников в Третьей мировой войне
Памукоглу полагает, что новая мировая война будет похожа на прошлые конфликты, так как некоторые государства также хотят расширить контроль над ресурсами.
Известия вчера в 21:18
Кино
Назван актерский состав фильма «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь»
Дни24 30 октября в 06:24
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова считает себя плохой мамой
Сама Решетова признается, что всё равно чувствует себя плохой мамой, оставляя ребёнка даже на пару часов.
Bimru.ru вчера в 04:47
Космос
Virgin Galactic разместил акции на Нью-Йоркской бирже
Ценные бумаги Virgin Galactic вышли на фондовую биржу не в одиночку, а в альянсе с венчурным фондом Social Capital Hedosophia Holdings, принадлежащему Чамату Палихапитие.
Э Вести 29 октября в 06:21
Хоккей
Канадский хоккеист за минуту уложил на лед двух россиян
На четвертой минуте матча Хант применил силовой прием против российского защитника Дениса Баранцева и повалил его на лед.
Lenta.ru вчера в 13:48
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 30 октября в 11:34
Шоу-бизнес
Джиган станет отцом в четвертый раз
Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
StarHit.ru вчера в 05:00
Происшествия
В Омской области произошло ДТП с двумя погибшими
Два человека погибли, еще шестеро получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Омской области, сообщило издание Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Rambler News Service вчера в 10:05
Политика
Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании
Российская газета вчера в 20:55
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК 30 октября в 22:36
Экономика
Эксперты оценили строительство ВСМ Петербург-Гамбург
На строительство ВСМ потребуется 30-40 млрд долларов, считает государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
АБН вчера в 23:38
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32