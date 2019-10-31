Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксМужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ. По ее данным, в четверг днем он нанес шестилетнему мальчику смертельное ножевое ранение.
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Час трагедии: что известно об убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
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