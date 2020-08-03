с чего всё началось

Мужчина, который захватил заложников и угрожает взорвать бомбу в банке в центре Киева, является гражданином Узбекистана. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко. При этом полиция до сих пор не располагает информацией о том, есть ли бомба у злоумышленника или нет.

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Происшествия Захвативший заложника в банке в Киеве задержан Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. 123

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Наука Собаки и люди обрабатывают речь одинаково Венгерские ученые выяснили, что изменения в активности мозга собак в ходе речи хозяина демонстрируют, что эти животные воспринимают ее аналогично, как люди.

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