Происшествия

Русская ПланетаРусская ПланетаЗахвативший заложников в Киеве оказался гражданином Узбекистана

Мужчина, который захватил заложников и угрожает взорвать бомбу в банке в центре Киева, является гражданином Узбекистана. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко. При этом полиция до сих пор не располагает информацией о том, есть ли бомба у злоумышленника или нет.
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«3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — сообщил 3 августа замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook
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