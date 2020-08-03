Происшествия
Русская ПланетаЗахвативший заложников в Киеве оказался гражданином Узбекистана
Мужчина, который захватил заложников и угрожает взорвать бомбу в банке в центре Киева, является гражданином Узбекистана. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко. При этом полиция до сих пор не располагает информацией о том, есть ли бомба у злоумышленника или нет.
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с чего всё началось
«3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — сообщил 3 августа замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.Фонтанка.Ру06:28
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