с чего всё началось

В Киеве полийцеские ведут переговоры с мужчиной, который, находясь в помещении банка, расположенного в бизнес-центре «Леонардо», утверждает, что у него в рюкзаке бомба. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает первый замглава МВД Украины Антон Геращенко в Facebook.

В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре

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Происшествия Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях. 273

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Общество Рособрнадзор: ЕГЭ на 400 баллов сдали два участника, на 300 – 26 Единый госэкзамен на 400 баллов в 2020 году сдали два участника, на 300 баллов – 26 человек, следует из презентации, демонстрируемой на пресс-конференции врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

Экономика Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. 119

Общество Отчёт Capcom: ремейк Resident Evil 3 разошёлся тиражом 2,7 млн копий за три месяца Ежегодный рост чистой выручки от продаж в игровом сегменте составил 53,7%, а ежегодный рост операционной прибыли — 52,6%. Росту поспособствовали продажи Monster Hunter World: Iceborne и ремейков Resident Evil 3 и Resident Evil 2. Также на фоне пандемии коронавируса выросли цифровые продажи.

Происшествия Защита главы карельского «Мемориала» Дмитриева обжаловала приговор Защита главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, приговорённого к 3,5 года колонии, обжаловала приговор.

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Здоровье Кабмин увеличил сумму на лекарства для льготников Право на бесплатные лекарства и медизделия имеют более 20 категорий льготников.

Общество Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки. 105

Экономика В зоне высокого риска осталось менее трети крупнейших компаний России За неделю с 23 по 30 июля количество системообразующих предприятий в высокой зоне риска снизилось на 6 компаний и составило 269 штук (26% от всего перечня) в 69 отраслях.

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Происшествия Во время конфликта в Сосновом Бору инженер выстрелил в соседа по даче Поначалу мужчины вели словесную перебранку, а после один из них – 62-летний инженер одного из местных предприятий, достал травматический пистолет и выстрелил в шею своему оппоненту.