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ИзвестияВ Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре
В Киеве полийцеские ведут переговоры с мужчиной, который, находясь в помещении банка, расположенного в бизнес-центре «Леонардо», утверждает, что у него в рюкзаке бомба. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает первый замглава МВД Украины Антон Геращенко в Facebook.
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с чего всё началось
Геращенко написал на своей странице в Facebook о звонке представительницы АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещение бизнес-центра «Леонардо»), которая сообщила, что «в отделение зашёл неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию».RT на русском06:12
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