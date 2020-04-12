Происшествия
Вести.RuМужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции
ЧП произошло на юго-западе Москвы, в жилом доме на улице Воронцовские пруды. В одной из квартир произошел бытовой конфликт — спор о доле собственности на жилье, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
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Здоровье
Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус
Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 18:19
Здоровье
У Центра СПИД в Петропавловске установили балок для врачей
К большому сожалению, количество больных растёт, сегодня уже 10 официально подтверждённых случаев у нас на Камчатке.
Кам 24 18:01
Футбол
Лукаку, Мюллер и Габи Жезус вошли в список недооцененных звезд по версии ESPN
Ник Эймс, автор сайта сети телеканалов ESPN, составил список самых недооцененных звезд мирового футбола.
Sports.ru 16:49
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Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
РИА Новости 01:43
Кино
«Зулейха открывает глаза» на канале «Россия»
Вести Новосибирск 10 апреля в 05:29
Общество
Навыки выживания
В России ИКТ-отрасль очень быстро и четко отреагировала на кризис.
ComNews.ru 19:30
Общество
Цифровые пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать со среды
Сергей Собянин пообещал наладить взаимодействие с Московской областью таким образом, чтобы столичные пропуска действовали и там.
Эхо Москвы вчера в 22:06
Армия и оружие
Владимир Зеленский посетил точку разведения сил в Донбассе
Президент Украины побывал на участке разведения сил в населенном пункте Петровское В связи с этим визитом Зеленский анонсировал продолжение работы по разведению сил, отметив эффективность данной меры: в частности, сократилась частота обстрелов.
Деловое.ТВ вчера в 12:06
Армия и оружие
В сети появилось видео пуска украинской ракеты «Нептун»
Видеозапись попадания новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун» в морскую цель опубликована в YouTube.
Аргументы и Факты 10 апреля в 02:06
Энергетика
Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти
Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки.
Ведомости 15:30
Общество
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Транспорт
Каршеринг «Яндекс.Драйв» временно приостановит работу в Москве
Каршеринг "Яндекс.Драйв" с 13 по 19 апреля приостановит оказание услуг в Москве, в том числе долгосрочной аренды автомобилей, передает ТАСС.
Москва 24 17:04
Здоровье
Злоупотребление алкоголем приводит к тревожности и депрессиям
Дерматолог и официальный представитель фонда British Skin Foundation профессор Ник Лоув добавил, что злоупотребление алкоголем приводит к хроническому покраснению кожи.
МИР 24 12:15
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.
Газета.Ru 10:14
Общество
Греция назвала дату начала туристического сезона
Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно.
Профиль вчера в 05:01
Общество
The Bell: главред «Ведомостей» снял с сайта колонку с критикой Сечина
Сооснователь журнала «Эксперт» Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» 24 марта.
Дождь 19:04
Футбол
В ФИФА заявили, что трансферный рынок не откроется 1 июля
1 июля трансферный рынок не откроется.
RT на русском 16:34
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов и перешла к падению
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
Политика
Украина планирует построить на Азовском море базу ВМС за $20 млн
Власти Украины сообщили о планах построить в течение двух лет базу военно-морских сил на Азовском море.
News.ru вчера в 12:02
Кино
Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»
Культуромания 10 апреля в 10:42
Экономика
ВЭБ: доходы россиян могут обвалиться на 17,5%
По оценкам экспертов, российская экономика в апреле—июне текущего года может упасть на 18%, а реальные доходы россиян за это же время — на 17,5%. Отмечается, что «это будет нижняя точка спада».
BFM.ru 13:50
Здоровье
Коронавирус подтвердился у мамы и ребёнка в Забайкалье
Анализы подтвердили наличие коронавирусной инфекции у мамы и ребёнка в Забайкальском крае, сообщила 12 апреля во время прямого эфира руководитель Роспотребнадзора по краю Светлана Лапа.
Чита.Ру 07:08
Общество
Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву
Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Общество
В смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус
Смоленск, 12 апреля 2020, 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус.
REGNUM 11:50
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Газета.Ru вчера в 17:33
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости 10 апреля в 21:59