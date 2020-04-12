Происшествия
Вести.RuМужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции
ЧП произошло на юго-западе Москвы, в жилом доме на улице Воронцовские пруды. В одной из квартир произошел бытовой конфликт — спор о доле собственности на жилье, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
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Общество
YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
Культура
Тростянецкий: Роман Андрея Белого не отпускал меня
Всей нашей творческой группе было интересно перевести яркий и многослойный русский роман в сценический стиль вполне зрелищного, столь же яркого предприятия.
Российская газета 16:27
Космос
NASA рассказало о планах по освоению Луны
REGNUM 16:20
Шоу-бизнес
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию в Африке
StarHit.ru вчера в 13:00
Общество
Премьера Британии Бориса Джонсона выписали из больницы
Британский премьер выписан из больницы и продолжает выздоравливать в своей загородной резиденции в Чекерс.
ФедералПресс 09:17
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 10 апреля в 05:00
Общество
Цифровые пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать со среды
Сергей Собянин пообещал наладить взаимодействие с Московской областью таким образом, чтобы столичные пропуска действовали и там.
Эхо Москвы вчера в 22:06
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Энергетика
Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти
Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки.
Ведомости 15:30
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Здоровье
Как долго люди остаются заразными после выздоровления от коронавируса
Люди, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме и выздоровели, могут быть носителями инфекции еще на протяжении 5 недель.
Актуальные Новости 04:35
Наука
Новый коронавирус оказался в три раза опаснее по скорости размножения
Новый коронавирус, вызывающий COVID-19, может быстрее размножаться, но действует менее агрессивно, чем вирус, вызвавший вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2003 году, показали ученые из Университета Гонконга (HKU), сообщает 11 апреля издание South China Morning Post.
ИА Красная Весна 11:03
Происшествия
К тушению пожара в зоне отчуждения в Чернобыле привлечена авиация
Авиация и специальная техника привлечены к тушению пожара в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Газета.Ru 02:36
Религия
Патриарх Кирилл назвал коронавирус божественным промыслом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал коронавирус Божественным промыслом, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 09:19
Происшествия
Снятие ограничительных мер в Костромской области откладывается
Кострома, 11 апреля 2020, 07:10 — REGNUM Костромские власти отложили рассмотрение вопроса с частичной отменой ограничительных мер, принятых в Костромской области из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 00:10
Происшествия
Второй роддом в Петербурге закрыли на карантин из-за коронавируса
По данным ведомства, тесты на COVID-19 сделают всем сотрудникам и пациентам роддома.
Говорит Москва 17:00
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
РИА Новости 10:45
Политика
Во всех штатах США впервые объявили режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета вчера в 18:00
Автоспорт
Скончался легендарный гонщик Стирлинг Мосс
Что послужило причиной смерти 90-летнего мужчины, не уточняется. Стирлинг Мосс выступал в «Формуле 1» в период с 1947 по 1954 годы.
ГЛАС.RU 06:56
Наука
Люди могут верить в ложные воспоминания
Психологи обнаружили, что люди могут отличить ложные воспоминания от настоящих у других людей с вероятностью случайного попадания.
Goroday.ru 12:17
Музыка
Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч
Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Life.ru вчера в 03:36
Происшествия
В Воронеже скончался заражённый коронавирусом гражданин Армении
Как уточняется, умер 63-летний гражданин Армении, прибывший в Воронеж из Москвы в конце марта.
REGNUM 13:02
Авто
Очень редкий Puch 500 GE уйдет с молотка
На аукционе Sotheby's продадут очень редкий Puch 500 GE, который был выпущен всего в количестве 3-х машин.
SpeedMe 09 апреля в 15:20
Игры
Capcom работает над ремейком Resident Evil 4 (VGC)
Согласно нескольким источникам сайта Video Game Chronicle, студия Capcom работает над ремейком Resident Evil 4. Разработкой занимается новая студия M-Two, которую возглавляет бывший глава PlatinumGames Тацуя Минами.
Cyber.sports.ru 12:59
Авто
Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже
Автоновости дня 04:35
Общество
Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:17
Армия и оружие
Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13