Происшествия
Вести.RuМужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции
ЧП произошло на юго-западе Москвы, в жилом доме на улице Воронцовские пруды. В одной из квартир произошел бытовой конфликт — спор о доле собственности на жилье, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
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СК начал проверку информации о стрельбе в квартире после конфликта на юго-западе Москвы
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