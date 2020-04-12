Происшествия

Вести.RuВести.RuМужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции

ЧП произошло на юго-западе Москвы, в жилом доме на улице Воронцовские пруды. В одной из квартир произошел бытовой конфликт — спор о доле собственности на жилье, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
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СК проверит информацию о стрельбе в московской квартире

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Курсы валют на сегодня, 13 апреля 2020 года

Курсы валют сегодня 13 апреля 2020 Центробанк составляют: EUR Курс доллара на сегодня, 13 апреля 2020 по данным Центробанка составляет 73.75 рублей за 1 Доллар.
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